https://sputniknews.lat/20231209/argentina-cumple-40-anos-de-democracia-ininterrumpida-logros-y-deudas-en-el-pais-del-nunca-mas-1146426447.html

Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida: logros y deudas en el país del 'Nunca Más'

Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida: logros y deudas en el país del 'Nunca Más'

El 10 de diciembre de 1983 finalizaba la dictadura más sanguinaria de la historia del país. Con los derechos humanos como bandera reconocida globalmente... 09.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-09T18:00+0000

2023-12-09T18:00+0000

2023-12-09T18:00+0000

américa latina

argentina

gobierno de argentina

política

sebastián lacunza

raúl alfonsín

javier milei

dictadura

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/09/1146427408_0:154:2300:1448_1920x0_80_0_0_676fcc67d6a5a8c870024207712ac74d.jpg

La asunción de Milei como presidente coincide con la conmemoración de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, el período más extenso que registra su joven historia. Navegando entre sucesivas crisis económicas, el país austral supo hacer de la lucha por los derechos humanos un hito mundialmente celebrado.En 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas publicó el Nunca Más, un informe centrado en los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) que llegó a su fin con el arribo al poder de Raúl Alfonsín (1983-1989), considerado como el "padre de la democracia".Luego de seis golpes de Estado en el siglo XX (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976), Argentina logró asentar las bases para una institucionalidad a prueba de crisis. Además, durante las cuatro décadas transcurridas, el país consolidó su perfil de pionero en materia de derechos civiles: la ley matrimonio igualitario (2010), la de interrupción voluntaria del embarazo (2020), la patria potestad compartida (1985) y la ley de divorcio (1987), son algunas de las marcas que posicionaron al país en la región y el mundo.Avances y retrocesos"Argentina se transformó en una democracia sólida, con fuertes pilares de diversidad y respeto a la ley, y con una marcada participación ciudadana", indicó a Sputnik el analista político Sebastián Lacunza. Según el especialista, la defensa de los derechos humanos "se ha mantenido vigente y fortalecida durante estos 40 años".Por supuesto, la historia nunca es lineal. Fue bajo el mandato del propio Alfonsín cuando se promulgaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que establecieron la prescripción de los delitos de desaparición forzada de personas durante la dictadura y la no punibilidad de los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas con rangos inferiores al de Coronel.Sin embargo, ambas disposiciones serían derogadas en 2003 por iniciativa de la entonces diputada Patricia Walsh, hija del célebre periodista Rodolfo Walsh, desaparecido y asesinado en 1977, tras denunciar públicamente los crímenes del Gobierno de facto."Los retrocesos en materia de derechos humanos casi siempre fueron o meramente discursivos o finalmente anulados. A pesar de las diferencias entre los Gobiernos, nunca se avanzó institucionalmente contra esas banderas", remarcó Lacunza.La deuda internaLas conquistas del plano legal y simbólico no se han visto complementadas con la adquisición de la tan preciada estabilidad económica. Los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990, o incluso la dramática crisis desatada en 2001 —que terminó con la sucesión de cinco presidentes en 11 días— marcaron a fuego la memoria colectiva. Sin embargo, la democracia no se vio amenazada en ninguna de las experiencias, a pesar del grito popular del "que se vayan todos".Consultado por Sputnik, el historiador Alejandro Galliano remarcó que "Argentina ha resistido eventos dramáticos como los de 1989 y 2001, siempre manteniendo la institucionalidad pese a la inestabilidad, y ese es un dato para nada soslayable".Sin embargo, la insatisfacción de las necesidades materiales de la población —reflejadas en el 40% de pobreza que registra el país, agravada por el 142,7% de inflación interanual— contrasta con la promesa que Alfonsín realizó frente a la Asamblea Legislativa al asumir: "Con la democracia no solo se vota, sino también se come, se cura y se educa"."Las promesas de Alfonsín se cumplieron solo parcialmente. En términos de estándares económicos, hubo incluso retrocesos en distintas instancias. La deuda de la democracia es, sobre todo, económica", señaló Lacunza."Hoy hay derechos sociales que no se han consagrado, situaciones laborales que se han precarizado y, sobre todo, una noción de progreso social que aparece cada vez más distante, a la luz de una pobreza estructural asentada en valores altos", indicó el analista.Naturalmente, la responsabilidad no es atribuible a la democracia. Galliano se encargó de aclarar que "fue el último Gobierno militar el que empeoró todas las variables económicas originariamente, y desde ese punto la democracia ha tenido que reconstruir la institucionalidad. La hiperinflación de Alfonsín no se explica sin el desastre que heredó".El Estado, bajo la lupaLa irrupción de la figura de Javier Milei, como un outsider cuya campaña se centró en el ataque a la "casta política", puede concebirse como el producto de una creciente crítica hacia la administración del Estado, calificada desde el sector libertario como ineficiente."Con el tiempo, fue consolidándose un discurso que cuestiona el funcionamiento de las empresas estatales, asociándolas con la corrupción e ineficiencia. Ese conjunto de ideas permeó mucho en la sociedad. Parece haberse coronado un proyecto insultante hacia el Estado en su conjunto, que trasciende a los distintos gobiernos", explicó Lacunza.El desprestigio de ciertas instituciones estatales —tales como la justicia, el poder republicano con peor imagen pública, según una infinidad de encuestas— puede haber incidido en el desencanto social respecto a la dirigencia. "Muchos estamentos del Estado funcionan mal, llegando incluso a incrementar el desapego por la democracia. Sin embargo, el apego por los derechos y libertades en el país sigue siendo uno de los más altos en toda Latinoamérica", aclaró el analista.El día despuésLas declaraciones públicas de Milei y de su vice, Victoria Villarruel, relativizando el accionar represivo de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, son concebidas por Galliano como un evento disruptivo."En las últimas elecciones parece haberse quebrado un balance común a los últimos 39 años, que es la estabilidad institucional y el compromiso con el sistema de partidos asentados", dijo el historiador.Lacunza coincidió con el diagnóstico y apuntó que "hay ciertos consensos en jaque. El discurso de Milei avanza contra muchas de las libertades y derechos adquiridos, tales como el de la protesta. A su vez, su discurso casi negacionista de la dictadura apunta directamente contra un eje muy sensible en la sociedad".

https://sputniknews.lat/20230625/la-historia-del-skyvan-el-avion-de-los-vuelos-de-la-muerte-repatriado-a-la-argentina-1140825431.html

https://sputniknews.lat/20230804/por-justicia-decenas-de-expolicias-a-juicio-por-violaciones-de-derechos-humanos-en-argentina-1142276763.html

https://sputniknews.lat/20231201/no-hay-margen-para-mas-ajuste-sobre-los-vulnerables-movimientos-sociales-en-alerta-ante-milei-1146184945.html

https://sputniknews.lat/20231122/milei-ratifica-cese-de-obra-publica-argentina-los-que-no-son-pobres-que-se-financien-ellos-1145959466.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, gobierno de argentina, política, sebastián lacunza, raúl alfonsín, javier milei, dictadura, 💬 opinión y análisis