La oposición en Japón presenta una moción de censura contra el secretario general del Gobierno

De acuerdo con el medio, el escándalo surgió tras una causa penal que alegaba que cinco facciones del Partido Liberal Democrático, incluido el grupo del primer ministro, Fumio Kishida, no declararon los ingresos obtenidos por recaudación de fondos de los partidos políticos. El miembro del Partido Democrático Constitucional, Jun Azumi, opinó que mantener a Hirokazu Matsuno en su puesto "dañará los intereses nacionales", ya que no cumplió con su responsabilidad de responder a las acusaciones, indica la agencia. El medio señala que el primer ministro, Fumio Kishida, considera la posibilidad de realizar cambios en el Gobierno y destituir a cuatro ministros, entre ellos Matsuno y 11 viceministros. Hirokazu Matsuno se convirtió en una de las figuras más destacadas en el escándalo de corrupción en el Partido Liberal Democrático, sospechoso de haber recibido fondos no declarados por valor de más de 10 millones de yenes (unos 69.400 dólares) en los últimos cinco años.

