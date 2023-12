https://sputniknews.lat/20231211/maxima-expectativa-en-argentina-ante-importantes-anuncios-del-nuevo-gobierno-1146476734.html

Máxima expectativa en Argentina ante importantes anuncios del nuevo Gobierno

Máxima expectativa en Argentina ante importantes anuncios del nuevo Gobierno Este martes, el Ministro de Economía realizará los primeros y esperados anuncios del Ejecutivo de Javier Milei. En otro orden, continúan los problemas con la transición presidencial en Guatemala. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El gabinete del Gobierno de Javier Milei analizó el recorte del gasto público y la revisión de contratos en su primera reunión este lunes 11.El país aguarda los primeros anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, que serán comunicados durante una conferencia de prensa este martes 12. El titular mantuvo una reunión previa con el nuevo presidente Javier Milei, economista de profesión, que pone el foco de su mandato en varias reformas económicas.Fue el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la conferencia del ministro. El portavoz adelantó que, tal y como lo planteó el presidente Milei en la campaña electoral y durante la transición, “se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal”."El problema más acuciante para el ministro Caputo es que, en los últimos 18 meses, el Ejecutivo anterior realizó una emisión monetaria superior al nivel de actividades y de reservas para generar un mayor consumo. Esto no se trasladó a una mayor actividad económica, sino para generar empatía a los futuros votantes", indicó Soliño.De acuerdo con el experto, "la emisión monetaria desbordante ha generado que la economía nacional se encuentre con un circulante en pesos superior al nivel de las transacciones. Por ende, este sobrante fue a parar a los bancos".Adorni también se refirió al tema económico y manifestó que "hay cambios bruscos de precios que venimos viendo desde hace tiempo” con "un 200% de inflación anual y salarios reales que a veces dan pena".Soliño se refirió a los principales objetivos del Gobierno de Milei en el área económica para esta primera etapa de gestión.A su vez, el experto fue categórico en lo que considera como preferencias de Milei en la dirección de la economía nacional."El Presidente aspira a un sinceramiento de las variables económicas, a una desregularización, a una baja de aranceles y de la carga tributaria. A desarrollar un Estado no ausente, 'para ayudar a los caídos, como él dice', pero no omnipresente", declaró el experto.En esta edición de En órbita también abordamos, entre otros temas, la inestable transición presidencial en Guatemala."Las constantes presiones hacia el futuro Gobierno de Bernardo Arévalo son un intento de la oposición por forzar la negociación de un pacto de gobernabilidad", dijo a En órbita Luis Mack, profesor de la Universidad estatal USAC y columnista de Plaza Pública.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

