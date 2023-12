https://sputniknews.lat/20231211/gobierno-de-argentina-encara-recorte-del-gasto-publico-y-revision-de-contratos-1146465529.html

Gobierno de Argentina encara recorte del gasto público y revisión de contratos

BUENOS AIRES (Sputnik) — El nuevo Gobierno argentino presidido por Javier Milei analizó durante la primera reunión del gabinete de ministros la... 11.12.2023, Sputnik Mundo

Durante el encuentro ministerial, los miembros del nuevo Ejecutivo resolvieron impulsar un inventario "no solo de recursos físicos, sino también el inventario con el estatus de todo el personal de la administración nacional". A fin de averiguar si existen irregularidades, el nuevo Gobierno de Milei revisará "cada uno de los contratos vigentes en cada uno de los ministerios", y también inspeccionará los que haya con las distintas universidades. Dentro de la administración pública nacional, "se va a comenzar a exigir el 100 por 100 de la presencialidad en los lugares de trabajo", afirmó Adorni. Durante la primera reunión de gabinete, la situación de la economía fue el punto principal de análisis, destacó el vocero presidencial al enfatizar que el país está inmerso "en una profunda crisis". Quita de privilegiosEl ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anunciará este martes las primeras medidas económicas, "en línea con un fuerte recorte fiscal, con alguna expansión en las partidas sociales, y este paquete de medidas será acompañado con quita de privilegios que Milei dio orden de realizar con urgencia".El portavoz presidencial advirtió que "no hay que gastar más de lo que se tiene, de lo contrario deriva en emisión, que a su vez deriva en inflación, o cuando uno gasta más de lo que tiene, deriva en financiamiento".En la reunión de gabinete estuvieron presentes la vicepresidenta, Victoria Villarruel; la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei; el jefe de gabinete, Nicolás Posse; el secretario de Legal y Ténica, Herrera Bravo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.Además, asistieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la de Capital Humano, Sandra Pitovello; el de Defensa, Luis Petri; el de Interior, Guillermo Francos; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el de Infraestructura, Guillermo Ferraro; el de Salud, Mario Russo, y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, ademaś del titular del Palacio de Hacienda.Durante su discurso de asunción en las escalinatas del Congreso, el flamante presidente, líder de la coalición gobernante La Libertad Avanza, confirmó un ajuste fiscal de cinco puntos del producto interior bruto (PIB) que "caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado".Milei y su gabinete asumieron el 10 de diciembre, fecha en la que el país cumplió 40 años ininterrumpidos de democracia.

