Israel se encamina hacia una derrota estratégica en Gaza

Israel se encamina hacia una derrota estratégica en Gaza

El ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre contra posiciones militares y asentamientos israelíes que, en conjunto, formaban lo que se conoce como el sistema de la barrera de Gaza, desencadenó una respuesta militar israelí masiva. Hay dos aspectos de esta relación causa-efecto que llaman la atención.Pero esto fue solo el principio de lo que equivaldría a una derrota estratégica israelí a manos de Hamás. Los israelíes procedieron a movilizar a unos 300.000 reservistas, la mayoría de los cuales fueron enviados al frente de Gaza. Mientras se reunían estas tropas, la Fuerza Aérea de Israel inició una campaña de bombardeos contra la infraestructura civil de Gaza, incluidos hospitales, mezquitas, escuelas y campos de refugiados, que conmocionó al mundo por su letalidad. Al ignorar los preceptos fundamentales del derecho internacional humanitario, Israel permitió que se le calificara de practicante de genocidio y a sus acciones contra Gaza de crímenes de guerra.Este es el eje central de la victoria de Hamás: la derrota política de Israel en el nivel mundial, donde las simpatías internacionales se alinearon rápidamente con el pueblo de Gaza y Palestina, y dieron la espalda a Israel. La guerra, como señaló el estratega prusiano, Carl von Clausewitz, es la política por otros medios. Hamás demostró la máxima en toda su extensión, logrando políticamente lo que solo podía iniciarse mediante el uso criminal de la fuerza por parte de Israel contra el pueblo palestino.Pero incluso cuando empezó a acumularse la presión internacional para que Israel detuviera su ofensiva, Hamás fue capaz de lograr lo que muchos observadores externos habían creído impensable: combatir a las FDI hasta paralizarlas en la propia Gaza, infligiéndoles significativas pérdidas humanas y materiales. Tras declarar que Israel nunca aceptaría un alto el fuego ni un intercambio de prisioneros con Hamás, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cedió repentinamente a la presión internacional para firmar lo que se convirtió en una pausa de seis días en la que se entregaron bienes humanitarios a los civiles palestinos de Gaza y se intercambiaron prisioneros palestinos en poder de Israel, por rehenes incautados por Hamás el 7 de octubre.Una de las principales razones de esta decisión no radicaba en la extrema presión que ejercían Estados Unidos y sus aliados europeos sobre Israel para que se produjera este resultado, sino en el hecho de que las FDI estaban sufriendo graves pérdidas en el campo de batalla de Gaza y a lo largo de la frontera norte de Israel con Líbano, donde Hizbulá estaba llevando a cabo operaciones militares en apoyo de Hamás. Las bajas entre los principales vehículos de combate israelíes eran insostenibles y la moral de los soldados de las FDI se estaba derrumbando; de hecho, Israel tuvo que someter a consejo de guerra a dos oficiales del Ejército del país que retiraron su batallón del frente de Gaza bajo la presión de Hamás.Para Benjamín Netanyahu, su Gobierno de sionistas de extrema derecha y el establecimiento de seguridad israelí, el alto el fuego fue una maldición. Israel se vio obligado a llegar a este acuerdo con Hamás por una combinación de realidades geopolíticas y del campo de batalla. Pero para un político asediado como Netanyahu, que ya se enfrentaba a una crisis política provocada por el socavamiento del carácter independiente del poder judicial israelí, en un descarado esfuerzo por hacerse inmune a la persecución por graves cargos de corrupción, el alto al fuego creó una ventana de normalidad política dentro de Israel que dio tiempo a la población israelí para empezar a hacerse preguntas sobre el 7 de octubre, y quién era el culpable de lo que se ha revelado como la mayor derrota de Israel en su historia.Todo señalaba a Netanyahu, lo que significaba que, para sobrevivir políticamente, necesitaba volver a poner a su país en pie de guerra. La decisión israelí de poner fin a la pausa negociada con Hamás era inevitable y previsible: el futuro político del primer ministro israelí dependía del caos y la violencia que tal acción provocaría.Pero nada ha cambiado. Israel sigue masacrando a civiles palestinos inocentes, generando niveles aún mayores de condena internacional. Las FDI siguen siendo apaleadas por Hamás en Gaza e Hizbulá en la frontera norte de Israel. La situación geopolítica y militar de Israel no hará más que empeorar. Todo esto era previsible.Israel está, de hecho, insano. Aunque esta locura puede vincularse a la desesperada situación política en la que se encuentran Netanyahu y su coalición gobernante de sionistas duros, la realidad es que la situación en la que se encuentra Israel hoy era previsible.Pregúntenle a Albert Einstein. Aunque la cita de la locura no sea suya, se puede citar al físico tanto sobre el sionismo como sobre el Estado israelí.En 1947, Einstein escribió una carta a Jawaharlal Nehru en la que abordaba la necesidad de una patria judía en Oriente Medio:A Einstein le preocupaba la posibilidad de un enfrentamiento entre los ciudadanos de este nuevo Estado judío y los árabes que vivían en la tierra que se incorporaría a lo que sería Israel. "¿Puede la necesidad judía, por aguda que sea, satisfacerse sin infringir los derechos vitales de los demás?", preguntaba.Einstein escribió estas palabras en 1947, ignorante de la historia que vendría en menos de un año, cuando Israel llevó a cabo la Nakba, de asesinato masivo y expulsión de la población árabe de Palestina.Pero el físico debería haberlo sabido un poco mejor, siguiendo su instinto sobre la realidad de un Estado exclusivamente judío. En un discurso pronunciado en Nueva York en 1938, Einstein señaló que "preferiría por mucho ver un acuerdo razonable con los árabes sobre la base de vivir juntos en paz que la creación de un Estado judío. Mi conciencia de la naturaleza esencial del judaísmo se resiste a la idea de un Estado judío con fronteras, un Ejército y una medida de poder temporal. Temo el daño interno que sufrirá el judaísmo".Pero el físico debería haberlo sabido mejor, siguiendo su instinto sobre la realidad de un Estado exclusivamente judío. En un discurso pronunciado en srael en 1948, el daño interno al judaísmo ha sido inmenso. Y el daño solo seguirá acumulándose mientras Israel persista en su demencial campaña contra Hamás y los palestinos de Gaza.

