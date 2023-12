https://sputniknews.lat/20231212/la-casa-blanca-niega-que-eeuu-este-enviando-tropas-a-la-frontera-entre-israel-y-libano-1146479965.html

La Casa Blanca niega que EEUU esté enviando tropas a la frontera entre Israel y Líbano

La Casa Blanca niega que EEUU esté enviando tropas a la frontera entre Israel y Líbano

WASHINGTON (Sputnik) — 12.12.2023

"Esto es falso, Estados Unidos no se está preparando para desplegar tropas en la frontera entre Israel y el Líbano", dijo el vocero del ejecutivo norteamericano. El canal de televisión Al-Hadath informó que, según sus fuentes, se desplegarán tropas estadounidenses en el lado israelí de la frontera con el Líbano.En la víspera, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron estar llevando a cabo ataques "generalizados" contra Hizbulá, después de que seis soldados resultaran heridos en una arremetida contra una base militar en la Galilea occidental."Los aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de Israel (FAI) completaron una extensa serie de ataques contra objetivos terroristas de Hizbulá en territorio libanés", indicó la dependencia militar en un comunicado. Abundaron que entre los objetivos atacados había infraestructura, lanzadores y complejos militares pertenecientes a la organización libanesa proiraní. Las FDI dijeron que los soldados resultaron heridos levemente por metralla e inhalación de humo en un ataque con aviones no tripulados de Hizbulá contra una base en Galilea occidental.Dos de los drones lanzados desde El Líbano fueron derribados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, detalló el comunicado. Hizbulá se atribuyó la responsabilidad del ataque.El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió el viernes 8 de diciembre que la milicia libanesa sería "destruida" si decidiese participar "en gran escala" en el asedio que sostiene Tel Aviv contra Hamás desde hace poco más de dos meses. "Si Hizbulá decide iniciar una guerra total, con sus propias manos convertirá Beirut y el sur del Líbano, que no están lejos de aquí, en Gaza y Jan Yunis", dijo el mandatario israelí.La cadena saudí también aseguró que la Administración del Estado hebreo pidió que Francia vigilara la situación en el lado libanés de la frontera y Estados Unidos haga lo propio en el lado israelí.Vale recordar que Francia gobernó el territorio libanés antes de su constitución en un estado libre, en 1943, y ha mantenido fuertes intereses en la zona, mientras que Estados Unidos es el mayor aliado de Israel en el tablero mundial.Este lunes 11 de diciembre, el Washington Post reveló que el fósforo blanco que Israel utilizó en un ataque al sur del Líbano en octubre, parte de la ofensiva del Gobierno de Netanyahu contra Hizbulá, fue elaborado en Estados Unidos y enviado por la gestión del presidente Joe Biden.Ante los reportes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se limitó a responder que estaba "preocupado" por esa información y que "intentaría preguntar y averiguar más".Anteriormente, los medios de comunicación escribieron que las municiones de fósforo blanco utilizadas por Israel en el bombardeo, en el que resultaron heridos civiles, fueron suministradas directamente por las autoridades estadounidenses.

líbano

israel

eeuu

2023

líbano, israel, eeuu, casa blanca, tropas, oriente medio, zonas de conflicto, conflicto palestino-israelí