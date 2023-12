https://sputniknews.lat/20231213/bolivia-firma-convenio-con-la-empresa-rusa-uranium-one-group-para-explotar-litio-1146531902.html

Bolivia firma convenio con la empresa rusa Uranium One Group para explotar litio

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia firmó un convenio con la empresa rusa Uranium One Group para la construcción de una planta Piloto de... 13.12.2023, Sputnik Mundo

La estatal Yacimiento de Litio de Bolivia (YLB) ya firmó en junio acuerdos con la rusa Uranium One Group de la Corporación Rosatom y los consorcios chinos Catl Brunp & Cmoc y Citic Guoan para desarrollo de extracción directa de este componente.El Gobierno boliviano apunta en la actualidad a acelerar la industrialización de litio hasta llegar a fabricar baterías de litio, en convenio con otras empresas internacionales."Estamos seguros de que todavía persiste el interés en nuestros recursos y vamos a volver a convocar a todas las empresas del mundo. En nuestras visitas a Europa y [la cumbre] de los BRICS claramente demostraron un interés marcado en nuestro litio", afirmó.El convenio permitirá instalar una planta piloto de extracción de litio, que posteriormente llegará a una planta industrial con capacidad de 14.000 toneladas de producción anuales, en el departamento de Potosí (sur).El Gobierno boliviano ya firmó en junio pasado un primer convenio con Uranium One Group para viabilizar la instalación de un complejo industrial de carbonato de litio con tecnología EDL.Por su parte, el representante de Uranium One Group, Yuri Ulichaniv, dijo que el acuerdo con YLB puso las bases para la creación de la industria del litio en Bolivia.Con reservas de litio de 21 millones de toneladas en salares en Potosí (suroeste), según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia forma parte del parte del "Triángulo del Litio" junto a Argentina (19 millones de toneladas) y Chile (9 millones de toneladas), que concentran en conjunto las mayores reservas del mundo.

