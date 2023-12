https://sputniknews.lat/20231212/bolivia-apuesta-a-liderar-el-mercado-mundial-del-litio-a-pesar-de-la-caida-de-su-precio-1146482307.html

Bolivia apuesta a liderar el mercado mundial del litio a pesar de la caída de su precio

En 2022, el valor de la tonelada de litio llegó a superar los 80.000 dólares. En el cierre del 2023 el precio del mineral se ubica alrededor de los 16.000... 12.12.2023, Sputnik Mundo

Bolivia concluye otro año en el cual su Gobierno se esforzó por avanzar en la industrialización del litio, percibido como la panacea para que los habitantes del Estado Plurinacional den un salto impresionante en su calidad de vida.Pero 2023 también termina con un precio internacional muy bajo del metal, en comparación con lo registrado tiempo atrás, lo que lleva a plantearse ciertas dudas sobre los efectos de esta fluctuación del llamado oro blanco en el sueño boliviano.El director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Juan Carlos Montenegro, evaluó el contexto internacional, marcado por la caída constante del precio del litio en el último año.En 2022, la tonelada llegó a cotizar más de 80.000 dólares. Entre los factores que inciden en la baja de la cotización actual se enumeran una reducción de la demanda de China y el inicio de la explotación en países de África, así como el rumor que echó a rodar Estados Unidos de que hallaron en su territorio un yacimiento con reservas que superarían las de Bolivia, las mayores del mundo, con 23 millones de toneladas certificadas."Esto no quiere decir que la tendencia a la baja va a continuar. Lo más probable es que el próximo año exista una recuperación del precio, porque la demanda no ha disminuido y está en ascenso", diagnosticó Montenegro.Con estos precios internacionales ¿todavía es rentable la explotación de litio? "A 15.000 dólares la tonelada es todavía un precio competitivo, que cubre por demás el costo operativo. Incluso hasta 10.000 dólares todavía se podría soportar. Pero esto no va a suceder. El precio del litio va a tener una recuperación con seguridad en los primeros meses del 2024", confió el universitario.Liderar el mercado internacionalMontenegro fue gerente general de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) desde la creación de esta empresa estatal, en 2017, cuya finalidad es impulsar la industrialización del metal. Se mantuvo en el cargo hasta que fue derrocado el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), en noviembre de 2019.YLB se alista a inaugurar antes de que finalice el 2023 la planta industrial emplazada en el salar de Uyuni, que debía entrar en funcionamiento en agosto pasado, pero se demoró por cuestiones técnicas.Montenegro reconoció el esfuerzo del Gobierno para poner en marcha la planta de YLB en Uyuni: "Se culminó el montaje y se ha puesto en marcha la planta industrial de carbonato de litio. Tengo entendido que está ya en las últimas etapas de las pruebas, que ya se habría podido producir carbonato de litio bajo los estándares requeridos a nivel de grado técnico".Y agregó: "Ojalá este año la planta pueda ser ya inaugurada y entre en operación". Cuando funcione, tendrá capacidad para producir 15.000 toneladas de litio al año.En los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, entre los departamentos de Oruro y Potosí, se construyen otras cuatro plantas, con tecnología de extracción directa de litio (EDL), que prescinde en su proceso de las piscinas de evaporación.Durante 2023, el Gobierno de Bolivia firmó convenios con el consorcio CATL BRUNP & CMOC (CBC) y la empresa Citic Guoan, ambas de China; y con Uranium One Group, de Rusia, que tendrá su área de explotación en el salar de Pastos Grandes.La inversión total de estas empresas ronda los 3.000 millones de dólares. En cuanto a las cuatro plantas con tecnología de EDL en construcción, se espera que cuando funcionen a pleno produzcan 25.000 toneladas anuales cada una.Con estas 115.000 toneladas por año, La Paz apunta a liderar el mercado internacional de este metal a partir de 2025."Esfuerzo boliviano"El ingeniero y analista Ricardo Cardona destacó la inminente puesta en marcha de la planta de Uyuni, la cual "es un esfuerzo boliviano, que no han hecho otros países. Construimos con nuestra propia tecnología".Cardona recordó, asimismo, que semanas atrás un grupo de 40 empresarios europeos se acercó a conocer la experiencia boliviana en los salares del altiplano. "Ellos están interesados en recibir concesiones", comentó.El analista informó que con la organización que lidera, el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), propusieron al Gobierno nacional que ponga en funcionamiento un "banco del litio", con la finalidad de asegurar las inversiones de países extranjeros. Quienes depositen una cierta cantidad de dinero —el ingeniero mencionó la cifra de 1.000 millones de dólares— tendrían acceso a la explotación de este recurso.Una vez iniciada la explotación, Bolivia se cobraría el porcentaje correspondiente del depósito efectuado por la entidad extranjera al "banco del litio".Cardona consideró que el país debe seguir en la senda dirigida a darle valor agregado al mineral estratégico, mediante la elaboración de autos eléctricos nacionales, baterías y otros productos relacionados.Por su parte, a este respecto Montenegro aseguró que "este año no se avanzó en la región para crear una cadena que dé valor agregado al litio. Los países de América Latina que tienen litio [fundamentalmente Argentina, Bolivia y Chile] siguen cumpliendo el rol de proveedores de materias primas para la transición energética de otros países", resumió el especialista.

