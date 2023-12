https://sputniknews.lat/20231213/estados-unidos-es-plenamente-responsable-de-todas-las-victimas-de-gaza-1146520891.html

"Estados Unidos es plenamente responsable de todas las víctimas de Gaza"

"EEUU es plenamente responsable de todas las víctimas del conflicto en Gaza, tras haber vetado una petición de alto al fuego", declaró el representante del país eslavo ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia."Nos entristece constatar que los esfuerzos colectivos en el seno de la ONU no han dado el resultado deseado en todo este tiempo. Pero la razón no es que la diplomacia multilateral se haya estancado. Y no se debe a la incapacidad del Consejo de Seguridad para cumplir su propósito, como dicen algunos, incluso hoy", afirmó el representante ruso.Nebenzia recordó que Rusia propuso el primer proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, con una disposición para un alto al fuego inmediato en la zona de conflicto palestino-israelí desde el 16 de octubre, pero no recibió el apoyo de las delegaciones occidentales, y el proyecto brasileño tampoco fue aprobado debido al veto de Estados Unidos. Además, el país norteamericano también rechazó el proyecto propuesto por los Emiratos Árabes Unidos. "Los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China solicitan regularmente reuniones del Consejo de Seguridad para debatir la situación en Gaza, algo que, por cierto, nuestros colegas occidentales nunca han hecho", recriminó Nebenzia.Afirmó que otros países han oído decir a los representantes estadounidenses que mientras Washington lleve a cabo una diplomacia bilateral discreta "sobre el terreno", nadie tiene por qué involucrarse para no interferir en ella. "Esta es la razón principal por la que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha tomado ninguna medida decisiva en todo este tiempo", subrayó Nebenzia. El 12 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución sobre Gaza en la que se pedía un alto al fuego y la liberación de los rehenes.En total, hubo 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. Antes de la votación del texto, dos enmiendas, una de Estados Unidos y otra de Austria, no consiguieron el número mínimo de respaldos a favor.La resolución fue presentada por Egipto y Mauritania. Los autores insistieron repetidamente en que el documento era puramente humanitario y no querían que se politizara.Según la resolución, la Asamblea General del organismo "exige un alto al fuego humanitario inmediato", así como "la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y la provisión de acceso humanitario". El texto exige que todas las partes cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario, especialmente en lo que se refiere a la protección de los civiles.

