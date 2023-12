https://sputniknews.lat/20231213/europa-dispara-contra-todo-lo-que-se-mueve-ahora-contra-las-baterias-1146517671.html

Europa dispara contra todo lo que se mueve: ahora contra las baterías

Las Comisión Europea ha decidido cargar ahora contra el sector industrial y disparar a su línea de flotación: las baterías. El organismo ya tiene masticado el... 13.12.2023, Sputnik Mundo

El 'modus operandi'La nueva ocurrencia de la dirigencia comunitaria se traducirá en un aumento de exigencias, costes y precios por los requisitos ecologistas, en este caso, en las baterías. "Extracción de metales y producción a gran escala de baterías" es como se denomina uno de los apartados de este nuevo plan. Y es precisamente allí donde Bruselas pretende ampliar "significativamente" su regulación "para permitir las transiciones verdes y digitales.Entre esas "medidas mejoradas" se encuentra todo un régimen sancionador y la creación de un mecanismo de reclamación ciudadana para que cualquier particular pueda exigir una compensación por supuestos daños medioambientales y forzar un aumento de la transparencia y la participación pública en el proceso de concesión de permisos industriales.La Directiva de Emisiones Industriales afecta actualmente a unas 50.000 grandes instalaciones industriales y granjas de ganado intensivo en Europa. Estas instalaciones deben cumplir con las condiciones de emisiones mediante la aplicación de las "mejores técnicas disponibles" específicas de la actividad. Estas técnicas son determinadas conjuntamente "por la industria, los expertos nacionales y de la Comisión y la sociedad civil"."Europa, como siempre. Europa con sus locuras y con sus desajustes, que sólo podrán ser posibles en algunas partes de sus regiones, porque detrás de ello lo que hay son negocios. Se dice por acá en América Latina, 'no dan puntada sin dedal': detrás de eso hay firmas, hay marcas, hay servicios, corporaciones, empresas de mantenimiento", detalla el doctor Miguel Jaimes, director del diplomado de geopolítica del petróleo. "Y eso no significa que sea una muestra para el resto del planeta. Estamos hablando de que en el planeta vamos a tener, de aquí al año 2030, no menos de 2.000 millones de vehículos de las principales marcas de automotores, entre ellas, las europeas", añade.

