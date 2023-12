https://sputniknews.lat/20231213/musk-coincide-en-que-ucrania-perdio-crimea-y-donbas-para-siempre-y-se-arriesga-a-perder-mas-1146535721.html

Musk coincide en que Ucrania perdió Crimea y Donbás para siempre y se arriesga a perder más

David Sachs publicó un post en la red social X, señalando que Ucrania había "perdido Crimea, Donetsk, Lugansk, la mayor parte de la región de Jersón y Zaporozhie para siempre". En su opinión, si Kiev no concluye ahora un "acuerdo de paz", perderá también Járkov, Odesa, "el resto de la región de Jersón y mucho más." Añadió que los "patriotas ostentosos" que creen estar ayudando a Ucrania "no hacen más que desmembrarla".A mediados de noviembre, el multimillonario aconsejó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que evitara enviar a los jóvenes ucranianos a morir en el campo de batalla. Poco antes, Musk apoyó la opinión de David Sacks, quien afirmó que Kiev definitivamente no podrá ganar en el conflicto con Rusia.A principios de octubre del 2022, el multimillonario lanzó una encuesta en Twitter sobre un hipotético acuerdo de paz entre Moscú y Kiev que incluiría, entre otras condiciones, la neutralidad de Ucrania y referendos sobre la adhesión a Rusia, supervisados por la ONU, en las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhie. También puso en duda la victoria de Ucrania, al recordar que su población es tres veces menor que la rusa, e instó a apoyar las iniciativas de paz entre los dos Estados.Después de las declaraciones de Musk sobre el conflicto en Ucrania, el controvertido sitio web ucraniano Mirotvorets añadió al magnate a su lista, señalando que el empresario supuestamente "ha contribuido a la propaganda rusa en más de una ocasión". No obstante, su perfil estuvo en el sitio web durante 15 minutos, tras los cuales fue eliminado.

