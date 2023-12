Hunter Biden reconoce que ha cometido errores tras acusaciones en su contra

"He cometido errores en mi vida. Por eso me estoy enmendando. Pero también estoy aquí hoy para corregir cómo la derecha MAGA [afín a Donald Trump] me ha retratado para sus fines políticos", dijo Hunter Biden, quien enfrenta nueve cargos criminales por presuntamente haber evadido al menos 1,4 millones de dólares en impuestos.