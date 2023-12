https://sputniknews.lat/20231214/putin-la-paz-se-lograra-cuando-rusia-logre-los-objetivos-de-la-operacion-militar-especial-1146552895.html

Putin: la paz se logrará cuando Rusia logre los objetivos de la operación militar especial

Putin: la paz se logrará cuando Rusia logre los objetivos de la operación militar especial

Los objetivos de la operación militar especial en Ucrania no cambian, se trata del estatus neutral de Ucrania, la denazificación y la desmilitarización del... 14.12.2023, Sputnik Mundo

En cuanto a la desmilitarización, Ucrania recibe una gran cantidad de armas, pero pronto empezarán a agotarse. Todo lo que los países occidentales prometieron suministrar a Kiev, lo han enviado, e incluso más. Pero el Ejército ruso sigue destruyendo exitosamente este equipo militar, subrayó Putin.Putin destacó que Ucrania afirmaba que no había nazis allí, pero cuando el jefe de la administración de Kiev ovaciona, permaneciendo de pie, a un veterano de las SS... Putin comentó sobre la situación en la orilla izquierda del río DniéperLas FFAA de Ucrania anunciaron una contraofensiva, pero no lograron nada, aseveró el presidente ruso. El último intento fue abrirse paso hasta la orilla izquierda del Dniéper y asegurar el avance en dirección hacia Crimea.Como resultado, Kiev concentró los ataques de artillería en una estrecha zona de la orilla, mientras que el mando militar ruso decidió replegar al personal al cinturón forestal para evitar pérdidas innecesarias.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.La parte rusa ha reiterado su disposición a dialogar con Ucrania en repetidas ocasiones. El 28 de febrero de 2022, ambos países entablaron negociaciones para llegar a un acuerdo, pero no lo lograron.

