https://sputniknews.lat/20231214/tras-polemica-gobierno-de-mexico-presenta-datos-actualizados-sobre-personas-desaparecidas-1146566137.html

Tras polémica, Gobierno de México presenta datos actualizados sobre personas desaparecidas

Tras polémica, Gobierno de México presenta datos actualizados sobre personas desaparecidas

El Gobierno de México presentó los datos actualizados sobre personas desaparecidas y no localizadas, esto tras los cuestionamientos por parte de organizaciones... 14.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-14T15:39+0000

2023-12-14T15:39+0000

2023-12-14T15:39+0000

américa latina

desaparecidos

personas desaparecidas

méxico

sociedad

seguridad

luisa maría alcalde

karla quintana

gobierno de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0e/1146564466_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_07647c31f0a1e1b825c804499a182fb8.jpg

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación mexicana, Luisa María Alcalde, explicó que, desde mayo de este año, se aplica un nuevo plan para dar con el paradero de miles de mexicanos. Este se basa en los lineamientos aplicados por la Administración de la Ciudad de México, que emplean diversas bases de datos y cotejan cada información que encuentran sobre este grupo.De acuerdo con la funcionaria, en la base de datos existen 110.964 registros de personas desaparecidas o no localizadas en el país latinoamericano. El corte es hasta el 22 de agosto de 2023."A partir de aquí empezamos a trabajar. Lo primero era confrontar con registros administrativos; fueron más de 895 millones de registros consultados" en dependencias de salud, información sobre vacunación contra el COVID-19, gobiernos estatales, dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El siguiente paso, expuso el Alcalde, fue hacer llamadas telefónicas y búsquedas casa por casa en las 32 entidades de México."Los resultados fueron la localización de 16.681 personas (15% del padrón). Es decir, de estas, tenemos la certeza de su paradero", aseveró.A su vez, esta cifra se divide en cuatro grupos, expuso la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México:Sumado a esta cifra, "17.843 están ubicados, pero aún no contamos con la prueba de vida, porque no hemos podido encontrarlos cara a cara", agregó Alcalde. Sin embargo, más de 14.000 tienen datos en las bases que consultó el Gobierno mexicano para dar con su paradero.Anteriormente, el presidente de México negó que existieran más de 126.000 personas desaparecidas en la nación latinoamericana. Aludió el dato a presuntas estrategias para afectar su Gobierno a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que fue encabezada por Karla Quintana hasta mediados de este año."No era nada más ineficiencia; había una intención de afectar al Gobierno que represento. Así de claro. Ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Karla y otros que estaban manejando esto, forman parte de una organización, supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha (...). No es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos. No es cierto que haya 126.000 desaparecidos y lo vamos a probar", acusó el 13 de noviembre en su conferencia de prensa desde Sonora, estado al norte del país.En el mismo evento, el mandatario mexicano rechazó que, en los últimos años, las desapariciones en el territorio hayan aumentado."Yo no soy [Felipe] Calderón. Nosotros no reprimimos; no se ordena la desaparición de nadie. No hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres, pero ellos, con el propósito, a lo mejor algunos ni sabían en qué estaban metidos, pero si arriba hay gente interesada no solo en demostrar que somos iguales, sino en socavar las instituciones", aseveró.

https://sputniknews.lat/20231114/mexico-es-un-pais-sumamente-lacerado-por-la-violencia-y-no-hay-una-estrategia-para-mejorar-1145632367.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

desaparecidos, personas desaparecidas, méxico, sociedad, seguridad, luisa maría alcalde, karla quintana, gobierno de méxico