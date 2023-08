https://sputniknews.lat/20230829/salida-de-titular-de-la-comision-nacional-de-busqueda-de-mexico-abre-la-puerta-a-la-reorganizacion-1143115400.html

Salida de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México abre la puerta "a la reorganización"

Salida de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México abre la puerta "a la reorganización"

La renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en México, Karla Quintana, marcó un quiebre en el tema de las personas desaparecidas en el... 29.08.2023, Sputnik Mundo

Fue el 23 de agosto cuando Quintana publicó su carta de dimisión con efecto inmediato e irrevocable, esto tras casi cuatro años en el cargo. En ella, hace referencia a las labores que se han realizado para dar con los mexicanos desaparecidos."El esfuerzo del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad, con la finalidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las personas desaparecidas, sus familias y la sociedad toda", ahondó, sin dar detalles sobre la causa de su renuncia.Al día siguiente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que una de las razones por las que Quintana dejó su puesto era por el censo que se realiza actualmente para contabilizar el número total de desaparecidos en el país. Agregó que también podría haber ocurrido porque "cerró un ciclo". Sin embargo, el tema va más allá de eso."Es algo bastante delicado. A lo largo de los años, el Estado mexicano ha tenido que enfrentar bastantes retos para poder ayudar a las familias que emprenden la búsqueda de sus seres queridos", apunta la también docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Las desapariciones en MéxicoPara comprender mejor por qué la salida de Quintana es relevante en la agenda no solo gubernamental de México sino también para los colectivos y familias que buscan a personas desaparecidas, hay que entender las cifras.De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación y de la propia CNB, de 1962 al 28 de agosto de este año, hay 86.490 mexicanos desaparecidos y 11.485 no localizados. De estos, tan solo en el sexenio del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, que inició en 2018 y concluye en 2024, se han registrado 35.704 personas desaparecidas y 8.446 no localizadas.Las causas por las que este fenómeno ocurre son diversas, pero una que señalan tanto las autoridades como organismos internacionales es la prevalencia del crimen organizado en el país latinoamericano, mismo que tuvo un mayor auge tras la fallida estrategia contra el narcotráfico implementada en el gobierno del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012).Ante esta situación, el Gobierno de México ha creado organismos como la CNB y legislaciones como una ley general de desaparición forzada y cometida por particulares, pero no ha sido suficiente.Al menos existen un centenar de agrupaciones y colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas y activistas que, día con día, buscan a sus seres queridos. Algunos de ellos están dentro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que impulsa no solo el hallazgo de estos mexicanos, sino que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde por estos crímenes.Las reaccionesDado el contexto actual —donde las desapariciones no han cesado en México y casos como el de los jóvenes de Lagos de Moreno, en Jalisco, cimbran a la sociedad—, la salida de Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda pone la mira en qué pasará con las acciones para hallar a las personas de las que se desconoce su paradero.No obstante, los comentarios han sido en diversos sentidos. La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) lamentó la renuncia de la titular de la CNB e hizo énfasis en la relevancia de mantener los trabajos para continuar las búsquedas."La crisis en materia de desaparición de personas no merece rupturas o retrocesos. Reconocer la dimensión del problema y enfrentarlo con personal capacitado, voluntad, recursos, transparencia y sensibilidad es crucial. La participación de las víctimas resulta irremplazable", publicó en X, red social antes conocida como Twitter.En este mismo sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reconoció la labor de Quintana al frente de la institución."Su trabajo y el de su equipo puso de pie a una institución de Estado que antes languidecía, contribuyendo a visibilizar la crisis de desapariciones y enfrentando resistencias de fiscalías", expuso el organismo defensor en la misma red social.En contrasentido, colectivos como el de las Madres Buscadoras de Sonora, nacido en el noroeste del país, aseguró que la excomisionada jamás las acompañó en sus recorridos para localizar a sus seres queridos."Llegar a ella fue muy difícil, como si no tuviéramos más complicaciones, pero más que negligencia era un mundo que desconocía. Ahora, ella buscará trabajo y nosotros a nuestros hijos desaparecidos, pero nos abre la oportunidad para una nueva persona que responda a una gran tarea", afirmó en un video la lideresa del grupo, Cecilia Flores.Sobre este debate, Jimenez Garrido menciona que, al ser tan delicado el tema, es complejo analizarlo desde solo uno de los puntos de vista vertidos estos días.La experta es enfática respecto a las tareas de la organización: haya o no pronto una persona que la encabece, las búsquedas no se van a detener. Ya que exista un nuevo comisionado, "deberá coordinarse con las diversas autoridades federales y estatales, así como con las comisiones estatales", agrega.Los próximos retos Más allá de la renuncia de Quintana, la experta en derecho afirma que lo que nos debe interesar es resolver los retos que aún hay respecto a la desaparición de personas en el país norteamericano.Por ejemplo, el Estado debe velar por contar con la integridad y aplicación plena de las normas que ya existen en la materia, esto mediante el trabajo conjunto con la sociedad y su extensión a lo federal y local. Otro foco más es el de perspectiva de género para localizar a personas.Acerca de las elecciones de 2024 en México, donde López Obrador dejará la silla presidencial y un nuevo Gobierno federal dará inicio, la profesora de la UNAM puntualiza que no basta con el cambio de Administración, ya que debe surgir la coordinación con los gobiernos estatales y municipales para frenar las desapariciones y, a su vez, apoyar a los familiares de quienes sean víctimas de este delito."El desafío que debe asumir el nuevo Gobierno es acompañar a las familias, a los colectivos y forjar una nueva dinámica que acabe con este hecho que se vive en nuestro país", concluye.

