https://sputniknews.lat/20231215/congresistas-peruanos-presentan-mocion-de-vacancia-contra-la-presidenta-dina-boluarte-1146619063.html

Congresistas peruanos presentan moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte

Congresistas peruanos presentan moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte

Lima (Sputnik) — Legisladores de izquierda del Congreso peruano presentaron una nueva moción de vacancia contra la presidenta, Dina Boluarte, por "abandono de... 15.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-15T20:57+0000

2023-12-15T20:57+0000

2023-12-15T20:57+0000

américa latina

dina boluarte

política

seguridad

lima

pedro castillo

presidencia

congreso de perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0f/1146618481_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3898023447d42002170edbc6b315e728.jpg

"Declarar la vacancia de la Presidencia de la República, en la persona de Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en aplicación del artículo 113, numeral 4, de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial", indicaron los legisladores en la moción que fue difundida en redes sociales este 15 de diciembre.Indicaron que, a pesar de que Boluarte contó con autorización por parte del Congreso para viajar, no se ajustó al "marco constitucional", porque salió del país sin tener a un vicepresidente que se encargue del despacho presidencial, por lo que su salida "constituye abandono del cargo". En la moción, los congresistas explican que en el artículo 113 se señala que "la Presidencia de la República queda vacante por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresara dentro del plazo fijado". En el artículo 115 de la Constitución, se sostiene que por impedimento "temporal o permanente del presidente, asume sus funciones el primer vicepresidente". Pero no es la primera vez que esto ocurre. Boluarte se enfrenta a su tercera moción de vacancia en poco más de un año de gestión. Para proseguir con esta medida, debe ser aprobada por 52 votos en el pleno del Congreso. Posteriormente, la presidenta peruana debe acudir al recinto para ejercer su derecho a la defensa. Luego de escuchar las palabras de la jefa de Estado, los legisladores deben tener 87 votos para aprobar el pedido de vacancia. Dina Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario peruano, Pedro Castillo, intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional a través del establecimiento de un "Gobierno de excepción".Este hecho fue interpretado por el Parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno lo destituyó del cargo de forma inmediata, bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.Tras la salida de Castillo, la ciudadanía realizó varias manifestaciones para pedir el adelanto de elecciones, la disolución del Congreso y la instalación de una Asamblea Constituyente.

https://sputniknews.lat/20231208/marchan-miles-en-peru-para-exigir-la-renuncia-de-boluarte-a-un-ano-del-estallido-social--videos-1146391018.html

https://sputniknews.lat/20231204/justicia-peruana-suspende-audiencia-que-analizaba-cese-de-prision-de-pedro-castillo-1146286765.html

lima

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

dina boluarte, política, seguridad, lima, pedro castillo, presidencia, congreso de perú