https://sputniknews.lat/20231215/hungria-advierte-que-negociar-el-ingreso-de-kiev-a-la-ue-es-una-mala-decision--video-1146581226.html

Hungría advierte que negociar el ingreso de Kiev a la UE es una "mala decisión" | Video

Hungría advierte que negociar el ingreso de Kiev a la UE es una "mala decisión" | Video

En medio del inicio de las conversaciones con Ucrania y Moldavia sobre su posible ingreso a la Unión Europea (UE), el primer ministro de Hungría, Viktor Orban... 15.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-15T01:26+0000

2023-12-15T01:26+0000

2023-12-15T01:26+0000

internacional

ucrania

unión europea (ue)

comisión europea

hungría

viktor orban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/03/1144353771_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_0da2eb35eb787daa4e8f876cdd33bf00.jpg

Al llegar a la cumbre donde se discutirá la posible adhesión de ambas naciones, Orban dijo este 14 de diciembre que "no hay razones" para que la Unión Europea (UE) negocie la adhesión de Ucrania porque no ha cumplido los requisitos que le pide la Comisión Europea para poder iniciar las negociaciones. En sus redes sociales, el primer ministro húngaro publicó un video en el que relató que llevaba más de ocho horas en la reunión de primeros ministros en Bruselas, en la que se ha realizado un gran debate en torno a la posible adhesión de Ucrania e insistió en que la posición de Budapest es clara: "Ucrania no está preparada"."Iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania es una mala decisión. Hungría no participó en la decisión", escribió Orban en la descripción de su publicación de X.El primer ministro explicó que, desde el punto de vista de Hungría, Ucrania no está preparada para iniciar negociaciones para la membresía de la Unión Europea y es un completo sinsentido, por lo que su Gobierno, dijo, no participará en la decisión que se podría tomar al respecto.Orban ha insistido en que la adhesión a la UE es un proceso basado en méritos y legalmente detallado que tiene condiciones previas. El político húngaro dijo que se han establecido siete condiciones previas y que, incluso con la evaluación de la Comisión Europea, tres de siete no han sido cumplidas por Ucrania.A principios de diciembre, Orban calificó a Ucrania como uno de los países más corruptos del mundo: "Hungría es vecina de Ucrania... sabemos exactamente lo que está pasando", dijo al diario francés Le Point en una entrevista publicada el 8 de diciembre. "Ucrania es conocida por ser uno de los países más corruptos del mundo", agregó.Este 14 de diciembre, los líderes europeos decidieron, en una cumbre celebrada en Bruselas, iniciar conversaciones con Ucrania y Moldavia sobre su posible ingreso a la Unión Europea, anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel."El Consejo Europeo ha decidido abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia", escribió Michel en su cuenta de la red social X.

https://sputniknews.lat/20231213/orban-quiere-impedir-a-ue-cometer-el-error-de-iniciar-consultas-sobre-ingreso-de-ucrania-1146530211.html

https://sputniknews.lat/20231017/orban-durante-la-reunion-con-putin-hungria-nunca-ha-querido-oponerse-a-rusia--1144839816.html

ucrania

unión europea (ue)

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, unión europea (ue), comisión europea, hungría, viktor orban