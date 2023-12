https://sputniknews.lat/20231215/hungria-veta-la-asignacion-millonaria-de-ayuda-financiera-de-la-ue-a-ucrania--1146590858.html

Hungría veta la asignación millonaria de ayuda financiera de la UE a Ucrania

Hungría veta la asignación millonaria de ayuda financiera de la UE a Ucrania

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, anunció este 14 de noviembre que vetó la aprobación de fondos adicionales para Ucrania por parte de la Unión... 15.12.2023, Sputnik Mundo

"Resumen del turno de noche: veto al dinero extra para Ucrania, veto a la revisión del MFP [presupuesto de la UE]. Volveremos a tratar este tema el año que viene en la #EUCO después de una preparación adecuada", escribió el líder húngaro en su cuenta de la red social X.Hungría ha bloqueado el octavo tramo de ayuda militar a Kiev del Fondo Europeo para la Paz, por valor de 500 millones de euros, así como los paquetes de apoyo militar y macrofinanciero, de 20.000 millones y 50.000 millones de euros, respectivamente, para el periodo entre 2024 y 2027.Horas antes, Orban insistió en su rechazo a la adhesión de Ucrania al bloque por tratarse de un país que, según él, no conviene a los intereses de Budapest ni del bloque europeo en general. Orban dijo que "no hay razones" para que la Unión Europea negocie la adhesión de Ucrania porque no ha cumplido los requisitos que le pide la Comisión Europea para poder iniciar las negociaciones.En sus redes sociales, el primer ministro húngaro publicó un video en el que relató que llevaba más de ocho horas en la reunión de primeros ministros en Bruselas, en la que se ha realizado un gran debate en torno a la posible adhesión de Ucrania e insistió en que la posición de Budapest es clara: "Ucrania no está preparada"."Iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania es una mala decisión. Hungría no participó en la decisión", escribió Orban en la descripción de su publicación de X.

