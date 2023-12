https://sputniknews.lat/20231215/israel-admite-que-sus-soldados-mataron-por-error-a-tres-rehenes-capturados-por-hamas-1146624068.html

Israel admite que sus soldados mataron por error a tres rehenes capturados por Hamás

Israel admite que sus soldados mataron por error a tres rehenes capturados por Hamás

Elementos del ejército de Israel mataron por error a tres rehenes israelíes que habían sido capturados por el grupo armado Hamás en los ataques del 7 de... 15.12.2023, Sputnik Mundo

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

israel

seguridad

franja de gaza

hamás

fuerzas de defensa de israel (fdi)

De acuerdo con el vocero del Ejército, Daniel Hagari, los hechos se produjeron durante combates en la localidad de Shejaiya, en la Franja de Gaza, donde los militares israelíes identificaron erróneamente a los rehenes como una amenaza. "Como consecuencia, los soldados dispararon contra ellos y resultaron muertos", dijo el portavoz."Tras el tiroteo, durante un registro y un examen, surgieron inmediatamente sospechas sobre la identidad de los muertos. Sus cuerpos fueron trasladados rápidamente para ser examinados en Israel, donde fueron identificados como rehenes", agregó el funcionario israelí.Los rehenes abatidos fueron identificados como Yotam Haim, quien fue capturado por los militantes de Hamás en la localidad de Kfar Aza, al sur del estado judío; Samer Talalka, secuestrado en Nir Am, y otro hombre cuyo nombre no fue hecho público a petición de su familia, de acuerdo con las fuerzas armadas israelíes.De acuerdo con el portavoz militar, las fuerzas armadas empezaron a investigar inmediatamente el incidente."Se trata de un incidente trágico, que tuvo lugar en una zona de combate donde los soldados se encontraron con muchos terroristas y libraron duras batallas en los últimos días, incluido el día de hoy (viernes)", precisó el portavoz."Estamos en la fase de recopilación de los hechos y averiguación de los detalles del incidente. Las lecciones extraídas de este incidente, en particular las claves para la identificación de rehenes en zonas de combate se transfirieron inmediatamente a todos los soldados de las IDF que operan en toda la Franja de Gaza, con el fin de hacer todo lo posible para evitar otra tragedia como ésta", agregó.Más de 250 personas fueron tomadas como rehenes por el grupo armado Hamas en un ataque masivo el pasado 7 de octubre en una operación en la que también fueron lanzados más de 1.500 cohetes contra las principales ciudades de Israel y contra pequeñas localidades en el sur del estado judío.En respuesta Israel lanzó una amplia ofensiva en la Franja de Gaza que ha costado la vida hasta ahora de más de 18.890 personas, entre ellas 5.153 mujeres y 7.729 menores de edad, de acuerdo con las últimas cifras difundas por el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina.

israel

franja de gaza

2023

Noticias

Sputnik Mundo

