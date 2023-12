https://sputniknews.lat/20231215/rusia-moderniza-el-88-de-sus-fuerzas-de-misiles-estrategicos-1146625093.html

Rusia moderniza el 88% de sus Fuerzas de Misiles Estratégicos

"En 2023, en el ámbito de los contratos estatales para la adquisición de armas y equipos, las FME recibieron unas 80 piezas de nuevo armamento, lo que permitió armar tres regimientos con los sistemas de misiles Yars y Avangard. Como resultado, se logró modernizar 88% de las FME", dijo Karakáev en una entrevista con el periódico Krasnaya Zvezda, del Ministerio de Defensa. El general destacó que las unidades de combate de las FME están bien equilibradas y son capaces de cumplir todas las tareas asignadas, por lo que no requieren ningún cambio. "En las perspectivas a corto plazo no se necesitará realizar grandes transformaciones en las FME, nada que requiera aumentar el número de divisiones y unidades militares", señaló Karakáev. También mencionó los bloques hipersónicos con capacidad de maniobra, con que se dotarán los sistemas móviles de las FME. Actualmente están armados con estos bloques solo el nuevo sistema de misiles Avangard con lanzamiento desde silos. Karakáev asimismo hablo de la agrupación móvil de las FME dotada de los sistemas de misiles Yars. "Con el rearme del último regimiento de misiles de Bologóe de la unidad de misiles de Tver que sustituyó los sistemas Topol por los Yars, terminó la modernización de la agrupación móvil de las FME", refirió el jefe militar, quien también informó del rearme del regimiento de Yasnensk, que incorporó el sistema Avangard. En cuanto a la división de misiles de Kozelsk, terminará de incorporar el sistema Yars de aquí a 2025. En los planes inmediatos está la puesta en servicio operacional del regimiento de misiles de Uzhur (región de Krasnoyarsk, Siberia) armado con el sistema Sarmat. Además, el comandante de las FME comunicó que Rusia sigue desarrollando un nuevo sistema estratégico de misiles móvil que sustituirá el Yars. "Actualmente se están realizando trabajos de investigación y desarrollo necesarios para un estudio de factibilidad del nuevo sistema de misiles con lanzamiento desde plataformas móviles, que en una perspectiva podría sustituir el sistema de misiles estratégicos Yars", refirió el general. Karakáev también comentó que prácticamente han terminado los trabajos de desarrollo del nuevo sistema de misiles Sarmat con lanzamiento desde silos. Este destaca por sus características tácticas y técnicas, además de encarnar los mejores logros en el sector nacional de misiles y cohetes espaciales. Por último, el jefe militar aseguró que Rusia está lista para empezar a producir rápido misiles de alcance medio y corto. "Las empresas rusas que ensamblan misiles tienen suficiente potencial técnico y científico, así como unidades de producción necesarias, que le permiten empezar a producir bastante rápido misiles de alcance medio y corto para su entrega a las tropas", dijo el comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos. En diciembre de 1987 la entonces Unión Soviética y Estados Unidos firmaron el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF), que prohibía los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El 2 de agosto de 2019, Washington rompió definitivamente el tratado, alegando que Rusia lo infringía. Moscú también suspendió su compromiso con el Tratado INF en respuesta a EEUU, pero al mismo tiempo dejó claro que no deseaba implicarse en una nueva carrera armamentista, mantenía sus propuestas de desarme y esperaría a que la otra parte estuviera dispuesta a retomar las conversaciones al respecto.

