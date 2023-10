https://sputniknews.lat/20231008/como-las-fuerzas-espaciales-rusas-bloquean-satelites-starlink-sin-violar-la-ley-internacional-1144523251.html

¿Cómo las Fuerzas Espaciales rusas bloquean satélites Starlink sin violar la ley internacional?

¿Cómo las Fuerzas Espaciales rusas bloquean satélites Starlink sin violar la ley internacional?

En octubre, las Fuerzas Espaciales de Rusia celebran su fiesta profesional dedicada al personal de la rama de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, responsables de...

Las Fuerzas Espaciales son una de las ramas más prestigiosas de las Fuerzas Armadas rusas y su misión incluye más de media docena de funciones críticas, entre ellas:Establecidas como una división separada de las Fuerzas Armadas en 2001, incluidas en las Fuerzas de Defensa Aeroespacial en 2011 y recreadas como una rama de las Fuerzas Aeroespaciales en 2015, las Fuerzas Espaciales deben sus raíces históricas a la Dirección Central de la era soviética. Instalaciones espaciales dependientes de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, creadas en 1964 en los albores de la era espacial. La fiesta profesional de las Fuerzas Espaciales, es el 4 de octubre, y coincide con el lanzamiento del primer satélite artificial de la historia, el Sputnik-1, el 4 de octubre de 1957.¿Cuál es la diferencia entre las Fuerzas Espaciales de Rusia y la Fuerza Espacial de EEUU?A diferencia de la Fuerza Espacial norteamericana, cuya misión se centra en planes para asegurar los "intereses en, desde y hacia el espacio" de EEUU, incluidos los intentos de obtener la supremacía estratégica, las ambiciones militares rusas en el espacio exterior están restringidas por el compromiso de Moscú con el Tratado de Prevención de una Carrera Armamentística en el Espacio Ultraterrestre (PAROS, por sus siglas en inglés). Un pacto prospectivo que fue presentado por primera vez por Rusia y China en 2008, diseñado para adelantarse y evitar futuros enfrentamientos espaciales entre las superpotencias y la acumulación de capacidades militares en este posible teatro de operaciones. En los últimos años, Moscú y Pekín se han referido repetidamente a PAROS como un posible punto de partida para las negociaciones con Washington, pero hasta ahora han sido rechazados por las sucesivas administraciones estadounidenses, acusando a los países de inventar una "estrategia diplomática" destinada a darles de alguna manera una "ventaja militar" sobre Estados Unidos.Fuerzas espaciales del futuroCaracterizando a las Fuerzas Espaciales rusas como "el futuro", Knútov señaló que su misión en las próximas décadas incluirá responder a nuevos desafíos tecnológicos, incluyendo aviones espaciales autónomos con capacidad nuclear como el Boeing X-37, así como cazas de sexta generación que operen en condiciones de espacio y que son capaces de entrar y salir de la atmósfera terrestre.Misión modernaHoy, afirmó el experto, las Fuerzas Espaciales tienen la tarea de monitorear el espacio y detectar objetos tan pequeños como una pelota de tenis.El experto recordó que existe un directorio especial en el que se registran todos los objetos espaciales. Además, de acuerdo con el derecho internacional aprobado por una resolución de las Naciones Unidas, los países que colocan satélites en el espacio deben informar a la ONU sobre los propósitos de su lanzamiento y las tareas que la nave espacial deberá resolver.Este directorio incluye miles, si no decenas de miles, de objetos, desde satélites espaciales operativos y muertos hasta basura espacial, "lo que nos permite realizar cambios oportunos en la órbita de naves espaciales como la Estación Espacial Internacional y otros vehículos, así como vigilar las naves espaciales de nuestros adversarios, en primer lugar de Estados Unidos", señaló Knútov.Además, las capacidades de Rusia incluyen una serie de satélites inspectores —naves espaciales maniobrables especiales diseñadas para volar hasta satélites extranjeros e inspeccionarlos—, para determinar su verdadera misión y así reducir, si no eliminar por completo, la práctica de mentir a la ONU sobre la clasificación y misión de los satélites.El particular papel de las fuerzas espaciales en el conflicto indirecto de la OTAN en UcraniaLa escalada de la crisis ucraniana hasta convertirse en una auténtica guerra por poderes de la OTAN contra Rusia el 2022 demostró la importancia, a menudo crítica, de las herramientas a disposición de las Fuerzas Espaciales, incluidos los satélites dedicados a la recopilación de inteligencia y las constelaciones de naves espaciales que proporcionan orientación a misiles de largo alcance y otros artefactos.El septiembre, el multimillonario de SpaceX y Tesla, Elon Musk, indignó a los funcionarios y medios occidentales después de que se revelara que había ordenado en secreto a sus ingenieros que no permitieran que Ucrania utilizara sus satélites de internet Starlink para lanzar ataques contra Crimea, por temor a una escalada del conflicto de poder con Rusia a una guerra nuclear total.Sin embargo, como señala Knútov, las Fuerzas Armadas rusas también están adquiriendo capacidades de forma independiente para bloquear o desactivar de algún modo los satélites de Musk sobre Ucrania, sin depender de la buena voluntad del multimillonario y sin violar el derecho internacional, que trata la destrucción de las naves espaciales de otro país, incluidos los satélites, como un casus belli.El experto afirma que los ingenieros rusos han creado una serie de sistemas, sobre todo en el ámbito de la guerra electrónica, que son capaces de contrarrestar este tipo de reconocimiento. Se refiere, por ejemplo, al sistema Borschevik, un radar terrestre diseñado para detectar el funcionamiento y la ubicación de las terminales Starlink, cuyas coordenadas se transmiten a la artillería y la aviación rusas. En otras palabras, resume, se trata de una forma de actuar indirectamente sobre la nave espacial, que no viola ningún acuerdo internacional, pero que impide su uso para permitir las comunicaciones entre los cuarteles generales y las unidades militares ucranianas.Capacidades de las Fuerzas Espaciales en tiempos de guerraSi el peligro de escalada deja de ser un problema, Rusia dispone de una serie de sistemas adicionales, como la plataforma láser Peresvet, que puede actuar directamente sobre satélites ópticos de reconocimiento y cegarlos en caso de declaración oficial de guerra, indicó Knútov. Así, los satélites dejarían de cumplir sus misiones.En cuanto a las armas espaciales destinadas a destruir físicamente naves enemigas, Knútov destacó las capacidades del interceptor supersónico MiG-31, que puede lanzar pequeñas cargas al espacio, incluidos misiles antisatélites, y el programa soviético Destructor de Satélites, diseñado para embestir físicamente y destruir naves enemigas. El trabajo en este programa fue interrumpido a finales de la Guerra Fría.En última instancia, con los avances en la tecnología y los medios de destrucción, el experto espera que las funciones y tareas de las Fuerzas Espaciales de Rusia sigan expandiéndose en número y complejidad, incluso para contrarrestar algún día las capacidades de los cazas no tripulados de nueva generación.Knútov subrayó que si los adversarios de Rusia empiezan a desplegar nuevas armas estratégicas basadas en el espacio, como el Boeing X-37, será "absolutamente vital" vigilar y apuntar a "ese tipo de dispositivos en vuelo para prevenir ataques desde el espacio en el territorio de nuestro país".

