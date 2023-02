Musk asegura que no permitirá el uso de Starlink para escalar el conflicto ucraniano

https://sputniknews.lat/20230213/musk-asegura-que-no-permitira-el-uso-de-starlink-para-escalar-el-conflicto-ucraniano-1135711306.html

Así respondió a la publicación del exastronauta Scott Kelly en el que pedía que se restableciera la plena funcionalidad de los satélites. El empresario también señaló que los satélites Starlink son para uso privado, no para fines militares y agregó que la compañía "no ejerció el derecho de desactivar los satélites". "Luchamos por hacer lo correcto, y lo 'correcto' es una cuestión moral extremadamente compleja", agregó. Previamente, la presidenta de la compañía, Gwynne Shotwell, informó que SpaceX limitó el uso de los satélites Starlink por parte de Ucrania con fines militares, en particular para controlar drones. Esto sucede a pesar de que el pasado 20 de diciembre, SpaceX llegó a un acuerdo con el Gobierno de Volodímir Zelenski para proveer a Ucrania de servicios de comunicación satelital que le permitan mejorar su defensa antiaérea. En un inicio, Musk se quejó de las pérdidas económicas que le había dejado apoyar a Kiev con la puesta en marcha de 20.000 unidades satelitales de Starlink. Sin embargo, días después se retractó públicamente en Twitter. "Al diablo con eso… a pesar de que Starlink está perdiendo dinero y otras compañías reciben miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando al Gobierno de Ucrania de forma gratuita", escribió en ese entonces.Starlink es una red de satélites diseñada para proveer servicios de internet de banda ancha y alta velocidad a lugares sin un acceso fiable. Se informó que cerca de 20.000 terminales Starlink fueron transferidas a Ucrania, esta comunicación por satélite es usada activamente por los militares ucranianos.

