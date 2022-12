https://sputniknews.lat/20221220/elon-musk-apoyara-a-ucrania-a-pesar-de-que-kiev-lo-ha-criticado-1133787186.html

Elon Musk apoyará a Ucrania a pesar de que Kiev lo ha criticado

La compañía tecnológica SpaceX, propiedad de Elon Musk, llegó a un acuerdo con el Gobierno de Volodímir Zelenski para proveer a Ucrania de servicios de... 20.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-20T19:56+0000

2022-12-20T19:56+0000

2022-12-20T19:56+0000

Aunque en un principio se quejó del gasto millonario que implicaba ayudar a Kiev, el magnate estadounidense decidió seguir involucrándose en el conflicto. De este modo, Starlink —propiedad de SpaceX— proveerá a Ucrania con más de 10.000 antenas para desarrollar un sistema de comunicación satelital más complejo y eficaz, que le permita sobrellevar al país la situación tensa que se vive desde febrero pasado, de acuerdo con Bloomberg, que citó como fuente al viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov. Antes de este lote, la compañía tecnológica ya había enviado a Ucrania más de 22.000 antenas para mantener los servicios de internet del país. El informe en poder de este medio de comunicación norteamericano detalla que los servicios de Starlink no serán financiados en su totalidad por Elon Musk, ya que también contribuirán a esta tarea algunos países de la Unión Europea (UE). En octubre pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos analizó la posibilidad de financiar los servicios de Starlink en Ucrania, luego de las quejas de Musk sobre la gran cantidad de dinero que debía desembolsar para seguir apoyando a la nación gobernada por Zelenski, según información obtenida por el medio Politico. Días antes, la cadena estadounidense CNN había difundido documentos enviados por SpaceX al Pentágono donde se pide que el Gobierno de Joe Biden se haga cargo del gasto del servicio de Starlink, el cual, según estimaciones de la firma, llegará a 120 millones de dólares para finales de 2022 y podría ascender a 400 millones si el servicio se extiende 12 meses más.Ucrania agradece a Musk, pero también lo critica...En un inicio, el empresario de origen sudafricano se quejó de las pérdidas económicas que le había dejado apoyar a Kiev con la puesta en marcha de 20.000 unidades satelitales de Starlink. Sin embargo, días después se retractó y publicó en Twitter: "Al diablo con eso… a pesar de que Starlink está perdiendo dinero y otras compañías reciben miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando al Gobierno de Ucrania de forma gratuita". Ante este contexto de versiones encontradas, el Gobierno de Ucrania adoptó una postura crítica en contra de Twitter, red social que adquirió Musk por 44.000 millones de dólares. Mykhailo Podolyak, alto asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Twitter de ocultar tendencias relacionadas con el actual conflicto en el país. El funcionario se dirigió personalmente al multimillonario a través de un tuit. Podolyak también denunció que no solo hay una "restricción radical" en los mensajes que hacen mención al conflicto armado en Ucrania, sino que, según el funcionario, los usuarios con números de teléfono ucranianos no pueden ingresar en sus cuentas ni crear cuentas nuevas.Sin embargo, desde la compañía afirmaron que sus tendencias están "determinadas por un algoritmo y, por defecto, se adaptan a ti en función de a quién sigues, tus intereses y tu ubicación". Subrayaron que el algoritmo se centra en los temas populares ahora, en vez de los que han sido virales durante un tiempo.

2022

