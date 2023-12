https://sputniknews.lat/20231215/ucrania-dispuesto-a-ser-el-bufon-de-bruselas-para-entrar-a-la-union-europea-1146584712.html

Ucrania, ¿dispuesto a ser el bufón de Bruselas para entrar a la Unión Europea?

Adhesión de Kiev a la UE: más palos que zanahorias"Podemos saltar, podemos bailar, si eso es lo que nos piden además de lo que se ha hecho”, lanzó Kuleba, presa del pánico de que Hungría pueda vetar la apertura de las negociaciones sobre la incorporación de Ucrania al bloque comunitario y el suministro de ayuda económica al régimen de Kiev.Y los temores de Kuleba no son vanos. Así el premier de Hungría, Viktor Orban, calificó de "sencillamente falso" el informe de la Comisión Europea que afirma que Kiev ya ha cumplido cuatro de los siete requisitos obligatorios para adherirse al bloque. "Se sabe que Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. ¡Es una broma! No podemos tomar la decisión de iniciar un proceso de negociación de adhesión", argumentó.En tanto, el canciller de Austria, Karl Nehammer, se expresó en contra del inicio de conversaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE, defendiendo que hay que evitar cualquier tipo de preferencia en este asunto, según un comunicado publicado este lunes en el sitio web del Parlamento austriaco.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una entrevista con Le Parisien este 10 de diciembre declaró que en la actual cumbre del club de los Veintisiete, los jefes de Estado o de Gobierno considerarán sólo el inicio de las conversaciones de adhesión de Ucrania y no su admisión en sí. Y pese a que a principios de diciembre había declarado que Kiev cumplió "casi todos los pasos" para aspirar a entrar a la UE, en sus recientes declaraciones no ofreció un cronograma concreto de la posible ampliación del bloque.Según Aníbal Garzón, sociólogo, docente y comunicador, especializado en Estudios Internacionales, para entender el planteo de Ucrania "hay que analizar cómo ha sido la integración de países que se han aliado a la UE, y posteriormente a la OTAN". “No olvidemos el caso de los países bálticos, de Polonia, de Hungría, de República Checa. Todos esos países de Europa del Este, que se vio claramente su entrada a la UE con un objetivo. No solamente en esa integración en la UE, y posteriormente, que también buscan en el Eurogrupo, que sería utilizar la moneda común del euro y el Banco Central Europeo, sino también entrar en la OTAN. Por eso es la estrategia que dice ahora mismo el Gobierno de Ucrania: ‘bailaremos y haremos lo que sea, porque nos interesa finalmente en el tema de entrar en la UE, que también eso nos abra una puerta para poder entrar en la OTAN, que es el objetivo final que quiere Ucrania, para poder de esa manera implementar los artículos 4 y 5 de la OTAN”, sostiene Garzón.

