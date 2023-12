https://sputniknews.lat/20231215/una-trampa-para-eeuu-crece-la-incredulidad-sobre-un-triunfo-ucraniano--1146582462.html

¿Una trampa para EEUU?: crece la incredulidad sobre un triunfo ucraniano

Los legisladores republicanos están cada vez más convencidos de que Ucrania no puede ganar el conflicto con Rusia. Por ello, la ayuda norteamericana a Kiev... 15.12.2023, Sputnik Mundo

Así lo considera Stephen Bryen, exfuncionario del Pentágono y analista en temas de defensa, quien se suma a las voces críticas de la postura que ha tomado Washington en los últimos meses a pesar de la fallida contraofensiva ucraniana lanzada en junio pasado. Según el análisis, los legisladores estadounidenses que escucharon argumentos de que Ucrania podía ganar en el conflicto durante los dos últimos años se han dado cuenta ahora de que el Gobierno de Biden los pudo haber engañado. De hecho, un paquete de ayuda a Ucrania por más de 61.000 millones de dólares se encuentra congelado en el Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos se negaron a aprobarlo, al menos hasta que el Gobierno federal ponga en marcha una serie de medidas de seguridad fronteriza.Se trata de un paquete que fue solicitado el pasado 20 de octubre por la Casa Blanca por un total de 106.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania, para Israel y para otras "necesidades de seguridad nacional". Y en caso de que los congresistas estadounidenses aprueben la propuesta, se acabarían destinando 61.400 millones de dólares para Kiev.De acuerdo con Bryen, Zelenski sigue "dando vueltas por Estados Unidos" afirmando que Ucrania había obtenido muchas victorias en su contraofensiva y que había roto la línea defensiva del Ejército ruso. "Pero hoy en día ese argumento ya no es creíble, si es que alguna vez lo fue", afirma el analista.¿El enviado secreto del Pentágono?El experto sostiene que "se avecinan grandes turbulencias" en la crisis ucraniana, a la cual fue enviado el teniente general estadounidense Antonio Aguto Jr. con la misión de ser "el comandante en la sombra" del Ejército ucraniano y, de ese modo, sustituir tras bambalinas al ministro de Defensa ucraniano, Valeri Zaluzhni.Según el análisis, Aguto debe dirigir a los ucranianos en una estrategia de "mantener y construir" y decirle a Zelenski que congele el conflicto a más tardar para la próxima primavera.Sin embargo, según Bryen, el general norteamericano no podrá mantener las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania porque los rusos "están avanzando por la mayor parte de la línea de contacto". Además, tampoco podrá "construir" por los graves problemas de reclutamiento que enfrenta Kiev, dijo. "Aunque no habrá elecciones en Ucrania, existe descontento. La semana pasada, el diputado David Arakhamia, líder del partido de Zelenski, afirmó que existe una revuelta en la Rada Suprema, el parlamento ucraniano, que es en gran medida portavoz de Zelenski. Muchos de los diputados han señalado que quieren salir de Ucrania lo antes posible. Algunos ya se han ido. Esto es señal de un barco que se hunde y de la pérdida de confianza en el máximo dirigente", afirma Bryen."La decisión de Biden de utilizar a Zelenski en su último intento de conseguir dinero también corre el riesgo de atascar a Biden con un tipo poco dispuesto a negociar hasta que los rusos se vayan y Putin sea sustituido. Esa no es una receta para poner fin al conflicto en curso", concluye el experto.

