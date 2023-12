https://sputniknews.lat/20231214/la-guerra-fue-el-plan-todo-el-tiempo-kennedy-critica-las-decisiones-de-biden-sobre-ucrania--1146542299.html

"La guerra fue el plan todo el tiempo": Kennedy critica las decisiones de Biden sobre Ucrania

El aspirante independiente a la Presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., acusó al presidente Joe Biden de supuestamente haber bloqueado un acuerdo... 14.12.2023, Sputnik Mundo

"El presidente Biden bloqueó un acuerdo de paz", escribió el sobrino del expresidente John F. Kennedy en su cuenta de la red social X.Los comentarios del aspirante a la Casa Blanca se producen en momentos en que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acaba de visitar Washington para intentar convencer a los congresistas del país norteamericano de aprobar un nuevo paquete de ayuda multimillonario a Kiev.Pero en la Cámara de Representantes de EEUU cada vez hay más reticencia por parte de los republicanos a enviar más fondos a Ucrania ante los pocos resultados en el frente de batalla.En ese sentido, Robert F. Kennedy respondió en redes sociales a unos mensajes de la congresista republicana Anna Paulina Luna y a los comentaristas Tucker Carlson y David Sacks, quienes cuestionaron al presidente Biden por el supuesto bloqueo de un acuerdo de paz al comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero de 2022."Parte de la razón por la que he sido tan explícito en cuanto a no darle más financiación a Ucrania es que la intención del parlamento (…) es en realidad tomar todo el equipo que les hemos proporcionado", dijo la congresista Luna en X. En tanto, Carlson afirmó que el conflicto en Ucrania "no estaría todavía en curso" si no fuera por la Administración Biden. "Zelenski acaba de decir que van a llamar a las filas a personas de 40 años. ¿Qué te dice eso? Ya no hay personas de 25 años", aseguró el periodista estadounidense. "Estoy hablando de las personas que impulsaron la guerra, que asistieron a la Conferencia de Seguridad de Munich, el vicepresidente, el presidente y el subsecretario de Estado que le dijeron a Zelenski que queremos que te unas a la OTAN sabiendo que esa era la línea roja de Rusia", añadió."Ellos lo sabían y lo hicieron de todos modos. Querían una guerra. Destruyeron la economía de Europa occidental al volar el oleoducto Nord Stream... Pero lo principal que hicieron fue destruir Ucrania", dijo Carlson.

