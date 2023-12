https://sputniknews.lat/20231213/por-que-la-fantasia-de-zelenski-de-crear-un-centro-militar-industrial-en-ucrania-no-ocurrira-1146531235.html

¿Por qué la "fantasía de Zelenski" de crear un centro militar-industrial en Ucrania no ocurrirá?

¿Por qué la "fantasía de Zelenski" de crear un centro militar-industrial en Ucrania no ocurrirá?

Volodímir Zelenski se reunió con altos ejecutivos de BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, AeroVironment y otras empresas... 13.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-13T18:02+0000

2023-12-13T18:02+0000

2023-12-13T18:02+0000

volodímir zelenski

ucrania

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

💬 opinión y análisis

eeuu

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0d/1146534072_0:235:2943:1890_1920x0_80_0_0_69253ebc931e6effdf5882132bae291c.jpg

Durante su visita, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Ucrania está dispuesta a producir conjuntamente municiones y armas en su suelo, pero que necesitaba el apoyo del complejo militar-industrial de EEUU. "Estamos dispuestos a actuar con rapidez, y ya hemos empezado a hacerlo, puesto que no tenemos otra forma de cambiar el sistema, ya que estamos en guerra", afirmó el presidente ucraniano, ofreciendo a las empresas estadounidenses una participación en las compañías de defensa ucranianas.Sin embargo, es poco probable que los contratistas de defensa estadounidenses se apresuren a aprovechar la oportunidad, comunicó a Sputnik el coronel retirado Anatoli Matviychuk, experto militar ruso con experiencia en operaciones de combate en Afganistán y Siria."¿Quién en su sano juicio invertiría ahora dinero en un país que prácticamente no existe? Ha desaparecido. Vive como un fondo de subvención del presupuesto de los Estados Unidos de América", agregó.En sus palabras, las instalaciones de producción ucranianas están completamente destrozadas."¿Puede Ucrania producir algo? Lo dudo mucho (...) Supongo que puede haber algo en Ucrania occidental, pero Ucrania occidental siempre ha estado subvencionada, nunca ha habido industria pesada allí. No hay zonas industriales [en Ucrania occidental], como las que había en Donetsk, Donbás, o como [la empresa de defensa] Yuzhmash [en Dnepropetrovsk]. Creo que Zelenski está simplemente alejado de la realidad", prosiguió el experto.No es la primera vez que el presidente ucraniano alaba la inexistente capacidad industrial de su país: en agosto, el presidente ucraniano anunció que Kiev había aumentado su producción de armas y municiones. Comentando estas palabras, el experto militar Alexéi Leonkov explicó a Sputnik que los centros de producción ucranianos, centrados en gran medida en el ensamblaje de drones, son detectados y destruidos rutinariamente por el Ejército ruso. Leonkov añadió que la mayor parte de la producción ucraniana fue destruida poco después del colapso de la URSS debido a la corrupción endémica y a la lucha por el poder en las naciones de Europa del Este.Para complicar aún más las cosas, muchos ingenieros y científicos de cohetes ucranianos huyeron del país tras el inicio de la operación militar especial rusa en febrero de 2022, señaló Matviychuk, mientras que muchos otros han sido movilizados y lanzados a la batalla."¿Creen que el avance de Corea del Norte en cohetería es un accidente? (...) No lo creo. Creo que allí trabajan especialistas de Yuzhmash. Muchos han huido a América Latina, donde venden sus conocimientos. Y ahora hay una escasez masiva de especialistas con formación competente en Ucrania. Simplemente no existen. Los que eran más o menos patriotas murieron en la batalla, y los que no lo eran simplemente abandonaron este territorio y ya no van a volver allí", destacó.EEUU y Polonia no necesitan un centro industrial en Ucrania El desarrollo del sector industrial ucraniano encaja en una nueva estrategia considerada por funcionarios estadounidenses y ucranianos. Los responsables estadounidenses quieren que Kiev se ponga a la defensiva, se atrinchere y reponga sus depósitos de armas. Según Matviychuk, los intentos de Zelenski de seguir la estrategia propuesta se deben a su temor a perder tanto la Presidencia ucraniana como el apoyo de Occidente."[Zelenski no puede presumir] de ningún éxito en el frente, mientras se avecina una completa derrota y capitulación", afirmó el experto. "Quiere protegerse personalmente, porque para él la Presidencia es una forma de seguir vivo. Si no sigue siendo presidente, simplemente será eliminado, porque es testigo de cosas terribles y sabe mucho. Sabe adónde fue a parar el dinero estadounidense, de dónde obtienen armas Hizbulá y Hamás. Sabe cómo blanqueaban dinero los estadounidenses. Sabe qué laboratorios biológicos operaban en Ucrania", declaró al respecto Matviychuk.El mandatario ucraniano intenta seguir siendo relevante a los ojos de Occidente, de ahí sus fantasías de convertir Ucrania en un centro militar-industrial en medio de las hostilidades en curso, continuó el experto. "Puede hablar de muchas cosas, hasta la construcción de una base ucraniana en la Luna", bromeó Matviychuk.Señaló que Estados Unidos no está realmente interesado en reconstruir las industrias ucranianas, porque los contratistas de defensa estadounidenses ya han creado una especie de centro de producción en Polonia. Las empresas estadounidenses llevan bastante tiempo desarrollando una producción militar conjunta en Polonia. En particular, a mediados de septiembre, Lockheed Martin abrió su segundo mayor centro de fabricación en el país. Se espera que el Polska Grupa Zbrojeniowa y la Javelin Joint Venture —una asociación entre Raytheon y Lockheed Martin— impulsen la producción de sistemas de misiles antitanque Javelin. Polskie Zakłady Lotnicze Mielec, empresa propiedad del gigante estadounidense de la industria armamentística Lockheed Martin, fabricará las estructuras del fuselaje de los cazas estadounidenses F-16."Es decir, [Polonia] cree que debe ocupar el primer lugar en Europa, e incluso quiere superar a Alemania. Y entonces Ucrania empieza a interferir con sus deseos. Creo que Polonia se pronunciará muy duramente sobre Ucrania en el Consejo de Defensa de la OTAN, y habrá un escándalo muy grande si, por ejemplo, Washington empieza a impulsar la idea de crear [instalaciones de defensa] similares en Ucrania", añadió.Cómo el equipo Biden estafó a Europa Hay que tener en cuenta que el sector de defensa estadounidense se ha beneficiado mucho del conflicto ucraniano, continuó el experto militar. "Obligaron a los países europeos a vaciar sus arsenales y a entregar armas viejas [a Kiev]", comunicó. En su opinión, los estadounidenses "han ampliado su complejo militar-industrial, que recibió, según mis datos, en el último año alrededor del 350% de los beneficios de la producción de armas. Y países como Francia, Alemania se enfrentaron a déficits, sus instalaciones de producción no funcionan debido tanto a la crisis económica como a las duras condiciones impuestas por la Casa Blanca". No es la primera vez que Washington saca provecho de la acción militar en Europa, afirmó. Tras la Primera Guerra Mundial, EEUU restableció su producción, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el país hegemónico en la producción de armas para los países occidentales, subrayó Matviychuk.Actualmente, Washington quiere que Ucrania haga una pausa y acumule fuerzas antes de una nueva contraofensiva, opinó el experto. Aunque la Administración Biden y sus aliados neoconservadores parecen estar interesados en la continuación de la guerra subsidiaria de EEUU en Ucrania, mucho depende de los europeos y de la situación política interna en Washington, según las palabras de Matviychuk. En su opinión, los europeos están cada vez más cansados del conflicto, mientras que la pugna entre demócratas y republicanos en Estados Unidos se intensificará a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2024."Creo que todos estos proyectos míticos de victoria sobre Rusia (...) no son más que un intento de los demócratas de afianzarse en el poder y derrocar de algún modo a los republicanos del pedestal", concluyó Matviychuk.

https://sputniknews.lat/20231213/tontos-dirigentes-de-eeuu-verteran-dinero-en-ucrania-si-la-camara-de-representantes-no-lo-impide-1146520286.html

https://sputniknews.lat/20231213/zelenski-no-logra-ganarse-al-congreso-de-eeuu-y-el-paquete-de-ayuda-a-kiev-sigue-estancado-1146520763.html

https://sputniknews.lat/20231213/la-obsesion-del-pentagono-por-librar-guerras-metio-a-eeuu-en-el-conflicto-de-ucrania-1146527491.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 💬 opinión y análisis, eeuu, 🛡️ industria militar