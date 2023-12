https://sputniknews.lat/20231212/zelenski-vuelve-a-eeuu-para-pedir-mas-dinero-tendra-exito-el-lider-ucraniano-1146498563.html

Zelenski vuelve a EEUU para pedir más dinero: ¿tendrá éxito el líder ucraniano?

Zelenski vuelve a EEUU para pedir más dinero: ¿tendrá éxito el líder ucraniano?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tiene previsto comparecer ante el Congreso de EEUU para volver a probar suerte y conseguir más dinero... 12.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-12T15:52+0000

2023-12-12T15:52+0000

2023-12-12T15:52+0000

internacional

política

volodímir zelenski

joe biden

daniel mcadams

ucrania

eeuu

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/06/1146337672_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fcc244afea24709bec5fea8b53b2d87.jpg

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrenta a una votación en el Congreso que haría oficial la investigación del Partido Republicano en la Cámara de Representantes contra su persona. Los republicanos afirman que Biden abusó del poder para beneficiar a su familia y se aprovechó potencialmente de la bonanza monetaria de su hijo, incluido el dinero procedente de Ucrania.Por su parte, Volodímir Zelenski se encuentra en Washington y pretende reunirse con el presidente y los legisladores estadounidenses para tratar de convencerles de que canalicen otros 60.000 millones de dólares a Kiev. Hasta ahora, el equipo de Biden no ha logrado convencer a los congresistas estadounidenses, a pesar de las supuestas amenazas del jefe del Pentágono de enviar a sus hijos y tíos al campo de batalla en Ucrania si no se asigna el dinero.Sin embargo, esto podría ser una posibilidad remota para Zelenski, según Daniel McAdams, director ejecutivo del Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad.Añadió que Zelenski ya había estado en la ciudad hace un par de meses y ese viaje no le salió muy bien. Entonces no está claro para qué vuelve ahora y más importante, ¿quién lo invitó esta vez?Los legisladores estadounidenses son muy conscientes de que el optimismo respecto a la financiación de Ucrania está decayendo entre sus electores. Según una encuesta realizada por el Financial Times y Michigan Ross, el 48% de los estadounidenses cree que su país está gastando demasiado en Ucrania, mientras que solo el 11% opina que el dinero no es suficiente.La fracasada contraofensiva de Ucrania, admitida por la prensa principal estadounidense, ha contribuido mucho a este sentimiento, según McAdams. El académico se pregunta por qué Zelenski, que no consiguió el apoyo de los legisladores estadounidenses en septiembre, cree que podría ganarse su favor ahora que la situación es peor.Los legisladores del Partido Republicano han bloqueado recientemente el paquete de 110.000 millones de dólares de Biden para Ucrania, Israel y Taiwán, insistiendo en que en el proyecto de ley deberían incluirse amplias medidas de reforma de la frontera entre Estados Unidos y México. El tiempo apremia a Kiev, ya que la financiación anterior está casi agotada y los legisladores estadounidenses podrían abandonar pronto el Capitolio para sus vacaciones de invierno.En opinión del experto, las aparentes amenazas del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, de las que informó el expresentador de Fox News Tucker Carlson, no parecen más que una señal de desesperación.Aun así, McAdams no descarta que, al final, el Congreso acceda a destinar al menos algo de dinero a Ucrania si Biden hace ciertas concesiones en relación con las reformas fronterizas y si existe al menos cierta supervisión del gasto. Aunque es probable que el Freedom Caucus de la Cámara de Representantes se mantenga en la oposición, el resto podría darle el visto bueno, sugirió.En cualquier caso, no parece que sea Zelenski quien les convenza de hacerlo, opina el especialista. Cree que Occidente ve al presidente ucraniano como una "fuerza gastada". Además, existe una creciente oposición a Zelenski dentro de los círculos de poder ucranianos, señaló, y añadió que es probable que Biden se sirva de ello para hacerlo aún más colaborador.Vitali Klichkó, el alcalde de Kiev, se ha puesto directamente en la oposición, hablando de cómo Zelenski se está convirtiendo más en un tirano, más en un autoritario. Así que todos estos rumores que existen dentro de Ucrania los puede optar Biden si quiere.

https://sputniknews.lat/20231211/congresista-republicana-critica-a-biden-por-malgastar-dinero-estadounidense-en-ucrania-1146477812.html

https://sputniknews.lat/20231210/biden-debe-repensar-su-estrategia-sobre-ucrania-debido-al-momento-critico-que-atraviesa-kiev-1146441730.html

https://sputniknews.lat/20231207/kiev-acepta-que-podria-ser-derrotada-por-moscu-si-no-llega-la-ayuda-estadounidense-1146349794.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, volodímir zelenski, joe biden, daniel mcadams, ucrania, eeuu, 💬 opinión y análisis