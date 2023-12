https://sputniknews.lat/20231210/biden-debe-repensar-su-estrategia-sobre-ucrania-debido-al-momento-critico-que-atraviesa-kiev-1146441730.html

"Biden debe repensar su estrategia sobre Ucrania debido al momento crítico que atraviesa Kiev"

"Biden debe repensar su estrategia sobre Ucrania debido al momento crítico que atraviesa Kiev"

Así titula 'The Guardian' un artículo que argumenta que la Casa Blanca necesita un plan B basado en la realidad, tras el fracaso de la contraofensiva de verano... 10.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-10T03:57+0000

2023-12-10T03:57+0000

2023-12-10T03:57+0000

joe biden

volodímir zelenski

ucrania

washington

eeuu

the guardian

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/14/1136010986_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_6197e5d5f57810e844b081a03cb8e2b0.jpg

"El presidente Joe Biden pronunció un discurso desde la Casa Blanca pidiendo al Congreso que aprobara ayuda para Ucrania. Intentó todos los trucos del libro: señalar los beneficios económicos internos del gasto militar, resaltar las implicaciones de la ayuda para la seguridad nacional [...]. Horas más tarde, todos los senadores republicanos votaron en contra del proyecto de ley que habría otorgado más ayuda a Ucrania", recuerda la publicación.La publicación, además, aborda "el último revés para Ucrania", en relación a la revuelta de la oposición norteamericana de seguir financiando Kiev. Mantener la ayuda al país europeo desde Washington era algo que hasta hace sólo unos meses se consideraba casi inevitable, pero que se ha vuelto altamente incierto, afirman.La revuelta de los congresistas ante la posibilidad de mantener la política de cheque en blanco de la Administración del presidente Joe Biden no podría haber llegado en un peor momento para Ucrania, señalan, dado el fracaso de la contraofensiva y la pérdida de apoyo a Zelenski desde Occidente."La guerra en Gaza está quitando atención y recursos a Ucrania, y las recriminaciones sobre la fallida ofensiva —junto con señales de discordia entre los líderes ucranianos— han comenzado a aparecer en filtraciones", agregan, pintando un sombrío futuro para Kiev y sus ambiciones bélicas.The Guardian apunta que muchos de estos problemas eran previsibles hace meses, incluso antes de que se consumara el fracaso de la ofensiva ucraniana.La ciudadanía estadounidense, cansada de dos décadas de guerra en Irak y Afganistán, nunca iba a apoyar un conflicto estancado en Ucrania, argumenta el artículo, especialmente cuando ya le ha costado al contribuyente estadounidense más de 75.000 millones de dólares. También es difícil imaginar que los aliados occidentales, apunta el medio británico, den prioridad a la inversión en defensa y satisfagan las necesidades de municiones y equipos de Kiev en una época de desaceleración económica.Sin embargo, The Guardian afirma que las cosas están cambiando. Después de 18 meses de retórica triunfalista occidental, la realidad está empezando a imponerse."Ahora los responsables políticos de Kiev y sus socios occidentales deben responder algunas preguntas desafiantes: ¿hasta cuándo la opinión pública occidental seguirá apoyando la financiación de Kiev?", se pregunta el diario.Y añade: "La gran pregunta a largo plazo para el Gobierno de Biden es cuál será la política estadounidense hacia el futuro. Hasta ahora, curiosamente, la Administración se ha mostrado reacia a considerar si era sostenible (...) Pero dadas las circunstancias actuales, necesita formular un plan B plausible sobre cómo proceder, independientemente de que el Congreso apruebe o no financiación adicional".Por eso, The Guardian opina que Washington, el principal impulsor y patrocinador del conflicto en Ucrania, debería dejar de respaldar que su aliado en Europa oriental busque invadir territorio gobernado por Rusia y abrir líneas de comunicación con Moscú.El diario británico concluye llamando al presidente demócrata a tener una "conversación franca" con el Gobierno de Zelenski para abogar por el fin del enfrentamiento. "No será una idea popular en Kiev o entre los aliados europeos, pero de esta manera se prevendrán más pérdidas".

https://sputniknews.lat/20231208/la-retorica-de-biden-sobre-rusia-crea-riesgos-para-si-mismo-1146406853.html

https://sputniknews.lat/20231208/que-concesiones-hara-biden-a-los-republicanos-para-ayudar-a-kiev-1146394942.html

https://sputniknews.lat/20231026/no-se-deje-enganar-por-el-intento-de-biden-de-vincular-la-financiacion-para-israel-a-ucrania-1145135549.html

ucrania

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, volodímir zelenski, ucrania, washington, eeuu, the guardian, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania