"Se avecinan tiempos díficiles para Ucrania": Zelenski se queda sin aliados

"Se avecinan tiempos díficiles para Ucrania": Zelenski se queda sin aliados

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, vetó recientemente un proyecto de ley para entregar un centenar de vehículos blindados a Ucrania, alegando que estos... 06.12.2023, Sputnik Mundo

"Me guío por la convicción de que la seguridad, la salud y la vida de los ciudadanos búlgaros deben ser la máxima prioridad", declaró el mandatario, citando las inundaciones recientes en las ciudades de Karlovo y Tsarevo, donde el Ejército estuvo a cargo de apoyar a la población damnificada. De acuerdo con un análisis editorial del medio estadounidense Newsweek, la negativa de Bulgaria a entregar los tanques demostró que, "en términos de mala suerte para Volodímir Zelenski, cuando llueve, realmente llueve a cántaros". Y es que, actualmente, Kiev se enfrenta a una encrucijada para mantener el apoyo militar de los países occidentales que, según el rotativo, estaban más felices de respaldar a Zelenski cuando comenzó el año. Además, las últimas semanas h habido una serie de desacuerdos entre el jefe de Estado ucraniano y la cúpula militar del país de Europa del Este, llegando a su clímax cuando el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de Kiev, el general Valeri Zaluzhni, declaró en entrevista con The Economist que el conflicto había llegado a un "punto muerto". A lo anterior se suma el anuncio reciente del presidente de Rusia Vladímir Putin de incrementar el número de tropas en casi 170.000 efectivos, para alcanzar un total de 1,32 millones de soldados. Mientras que el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, aseguró que el presidente ucraniano "está pagando por los errores que ha cometido". Al respecto, el asociado del grupo de expertos de la London School of Economics (LSE), Vuk Vuksanovic, dijo a Newsweek que lo peor aún está por llegar. El apoyo de EEUU podría terminar en invierno El 4 de diciembre, la directora de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, adelantó que el apoyo estadounidense a Kiev podría agotarse a finales de año, a menos que se tomen medidas urgentes. Poco después de mediados de octubre, el presidente estadounidense Joe Biden solicitó al Congreso de Estados Unidos más de 75.000 millones de dólares para asistir en materia de defensa y seguridad a Ucrania e Israel. En total, la Administración Biden pidió más de 105.000 millones de dólares en ayuda para Kiev y Tel Aviv, así como para "otras necesidades de seguridad nacional". Sin embargo, el 3 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó una ley de ayuda a Israel por un monto de 14.300 millones de dólares, dejando de lado la financiación suplementaria de 106.000 millones de dólares que incluía 61.000 millones de dólares para Ucrania. Se espera que esta semana se lleve a cabo la votación de procedimiento sobre la solicitud, pero esta depende en buena medida de que Washington pueda dar continuidad al apoyo que hasta ahora suma 44.000 millones de dólares desde el 24 de febrero de 2022, cuando dio inicio la operación especial rusa en Ucrania. Sobre este asunto, un análisis reciente de CNN advirtió que, ante la falta de certeza de que el principal aliado de Kiev continúe el apoyo, el país eslavo se podría ver obligado a combatir a las tropas rusas sin el dinero de Occidente. En tanto, el investigador principal y director del Centro para Europa y Eurasia del Instituto Hudson, Peter Rough, le dijo a Newsweek que, a medida que llega el invierno y el Congreso de Estados Unidos intensifica el debate sobre la ayuda adicional, el conflicto "está entrando en un periodo crucial para Ucrania". En ese sentido, el medio concluye que la dependencia de Kiev del apoyo de sus aliados plantea serios problemas para Zelenski de cara al Año Nuevo. "No hay manera de que Ucrania pague a funcionarios públicos o soldados sin ayuda presupuestaria proveniente de Estados Unidos y la UE", concluyó el profesor de geopolítica en la Escuela de Negocios ESSEC de Singapur, Cedomir Nestorivic.

