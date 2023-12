https://sputniknews.lat/20231209/zelenski-sabe-lo-que-se-viene-internamente-tras-el-fracaso-de-la-contraofensiva-1146440256.html

"Zelenski sabe lo que se viene internamente tras el fracaso de la contraofensiva"

"Zelenski sabe lo que se viene internamente tras el fracaso de la contraofensiva"

Dada la dramática situación de Ucrania tanto en el campo de batalla como a nivel nacional, el presidente Volodímir Zelenski corre el riesgo de enfrentar una... 09.12.2023

El mandatario del país europeo debe afrontar lo que se viene tras el fracaso de su contraofensiva de verano, advierte Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y antiguo inspector de armas de la Organización de las Naciones Unidas.En una entrevista con el presentador Danny Haiphong, el analista hizo una cruda evaluación de la fallida contraofensiva ucraniana que comenzó a principios del verano de 2023 y ante la que la semana pasada el propio Zelenski reconoció que no había logrado los resultados que esperaban.La incapacidad de Ucrania para asegurar algún tipo de éxito tangible en el campo de batalla provocará agitación política en Kiev, vaticinó el experto, con lo que Zelenski deberá enfrentarse al enojo de sus soldados."Se sienten traicionados por su incompetencia. Especialmente cuando queda claro lo corrupto que es y lo corrupto que es su Gobierno. Todo el mundo lo sabe", señaló el especialista. "Hay un resentimiento creciente por esto. Hay personas a las que no se les pagan sus pensiones. Personas que no reciben la atención sanitaria que necesitan, debido a la corrupción".Cabe recordar que recientemente los medios de comunicación ucranianos e internacionales han brindado una cobertura sustancial a las crecientes tensiones entre Zelenski y el principal general de Ucrania, el comandante Valeri Zaluzhni. En una entrevista con la revista británica The Economist, el jefe de las Fuerzas Armadas admitió que el Ejército ucraniano estaba en un punto muerto. Zelenski se apresuró a refutar dicha información y mostrarse optimista sobre la marcha del conflicto, pero distintos reportes afirmaron que las declaraciones de Zaluzhni reflejan el enojo y frustración cada vez mayor de los sectores militares ante lo que consideran un liderazgo fracasado del mandatario.Más adelante, Ritter afirmó que Estados Unidos viene financiando a Ucrania, pero no solamente al Ejército, sino que es responsable de pagar los salarios de funcionarios públicos, personal militar y trabajadores de la salud.Esta situación, según el analista, refleja que Washington ignora por completo sus necesidades internas, prefiriendo destinar recursos para financiar ambiciones bélicas extranjeras.

