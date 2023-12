https://sputniknews.lat/20231209/el-ejercito-ucraniano-se-esta-quedando-sin-soldados-profesionales-1146417589.html

El Ejército ucraniano se está quedando sin soldados profesionales

El Ejército ucraniano se está quedando sin soldados profesionales

A medida que continúa con su fallida contraofensiva, Kiev no solo se está quedando sin municiones: también se ve obligado a reconocer la gravedad de las... 09.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-09T00:10+0000

2023-12-09T00:10+0000

2023-12-09T00:10+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

otan

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/08/1146419130_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4659f6c5c2819de5ea2f9ee68e3a097a.jpg

Según el diario The Washington Post, Ucrania se está quedando rápidamente sin personal militar profesional. Un número cada vez mayor de hombres en edad de luchar están muriendo en la fallida contraofensiva de Kiev, abandonando el servicio activo o eludiendo el reclutamiento. Nadie quiere sufrir una muerte inútil en una misión suicida, apunta el artículo. En medio de un apoyo cada vez menor entre los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para brindar ayuda al país eslavo, no solo las pérdidas de equipo militar y la escasez de municiones son un problema para el presidente Volodímir Zelenski.En el terreno, Kiev está utilizando de todo, desde patrullas adicionales hasta carretes de alambre de púas para evitar que los hombres elegibles para el reclutamiento huyan de Ucrania. La pura desesperación por arrestar a más combatientes ha resultado en que los hombres sean prácticamente arrancados de las calles."Incluso si pierdes una pierna, dirán que todavía puedes volar drones", dijo un hombre y añadió que, mientras los ucranianos comunes y corrientes morían, "miembros del parlamento" y otros altos mandos se desplazan en autos de lujo."Falta de formación y corrupción endémica"Las entrevistas con ucranianos en edad militar revelaron lo que es un secreto a voces: que tanto el gobierno de Kiev como su ejército están sumidos en una "corrupción e incompetencia endémicas". Además de la falta de entrenamiento, los soldados ucranianos admitieron que todo el sistema estaba plagado de "lagunas" que permitían a la gente comprar su salida.Quienes intentan eludir el servicio militar cuentan con una amplia gama de opciones: Desde aplazamientos de estudios universitarios, "documentos blancos" alegando discapacidades médicas, matrimonios falsos y otros documentos falsos hasta planes más riesgosos, como cruces fronterizos. Quienes optaron por esto último se vieron obligados a disfrazarse de mujeres o miembros del clero y, en ocasiones, estuvieron lo suficientemente desesperados como para meterse en pequeños compartimentos secretos de vehículos, según el informe, que cita al Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza de Ucrania. Muchos intentan sobornar a los guardias fronterizos para pasar por los puestos de control como polizones. Según se informa, hay una gran demanda de traficantes profesionales que puedan preparar documentos falsos. En los sitios de redes sociales abundan las ofertas de "servicios de guía" profesionales al otro lado de la frontera, con tarifas que comienzan en 1.200 dólares.En este punto, el informe citó análisis occidentales basados ​​en datos de Eurostat que afirmaban que 650.000 hombres en edad de reclutamiento habían huido de Ucrania. Se dice que las rutas frecuentadas por los evasores del servicio militar obligatorio son las fronteras de Moldavia, Rumania o Polonia.Evitar el servicio militar obligatorio es un delito penal en Ucrania, que podría castigarse con penas de tres a cinco años de prisión. A finales de agosto, el presidente Volodímir Zelenski ordenó una revisión completa de todas las exenciones de movilización otorgadas por las Comisiones Médicas Militares (MMC) desde el 24 de febrero de 2022. También despidió a los jefes de las comisiones regionales de reclutamiento en medio de acusaciones de corrupción.La movilización total en Ucrania, el suministro de armas occidentales y la introducción de reservas no sólo no lograron cambiar la situación en el campo de batalla, sino que aumentaron el número de pérdidas entre las tropas ucranianas, dijo a principios de diciembre el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 125.000 personas y 16.000 unidades de armas durante la contraofensiva de seis meses, detalló el funcionario ruso. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso y las autoridades regionales de los nuevos territorios de Moscú informaron que las tropas ucranianas se han estado rindiendo cada vez más a las fuerzas rusas en la zona de conflicto.

https://sputniknews.lat/20231203/exjefe-de-las-ffaa-de-ucrania-dice-que-el-pais-fracaso-en-la-contraofensiva-decepciono-a-muchos-1146241246.html

https://sputniknews.lat/20231121/rusia-estima-en-mas-de-13700-las-bajas-militares-de-ucrania-en-noviembre-1145912339.html

https://sputniknews.lat/20231126/shoigu-sostiene-que-la-otsc-efectivamente-tiene-un-sistema-unificado-de-defensa-antiaerea-1146049057.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, otan, rusia, 🛡️ zonas de conflicto