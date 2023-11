Reclutamiento en Ucrania para puestos no combativos es una posible "forma oculta de financiación"

https://sputniknews.lat/20231129/reclutamiento-en-ucrania-para-puestos-no-combativos-es-una-posible-forma-oculta-de-financiacion-1146130092.html

Reclutamiento en Ucrania para puestos no combativos es una posible "forma oculta de financiaci贸n"

Reclutamiento en Ucrania para puestos no combativos es una posible "forma oculta de financiaci贸n"

Las autoridades esperan que el nuevo enfoque convenza a los ucranianos cualificados que quieran ayudar al esfuerzo b茅lico, pero no quieran morir sin sentido en el frente para que dejen de esconderse del servicio militar obligatorio."La movilizaci贸n ser谩 m谩s flexible, se anunciar谩n las especialidades que se necesitan y las personas se presentar谩n voluntarias para un puesto concreto. Por ejemplo, se necesitan soldadores o mec谩nicos, etc.", explic贸 Dan铆lov.El presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, anunci贸 un nuevo paquete de medidas de movilizaci贸n que le hab铆a puesto el reci茅n nombrado empresario reconvertido en ministro de Defensa, Rustem Um茅rov. "El plan se elaborar谩 y todas las respuestas estar谩n ah铆", prometi贸 el mandatario, sin dar m谩s detalles.El Ej茅rcito ruso a menudo informa de enormes p茅rdidas sufridas por Kiev en el transcurso de su contraofensiva, que no ha logrado romper las fuertemente fortificadas l铆neas rusas, y que el general de alto rango ucraniano Valeri Zaluzhni admiti贸 a principios de noviembre que se hab铆a convertido en un "punto muerto" al estilo de la Primera Guerra Mundial.El 5 de octubre pasado, el presidente ruso, Vlad铆mir Putin, declar贸 que la contraofensiva de Kiev fracas贸, dejando m谩s de 90.000 p茅rdidas desde junio pasado. Adem谩s, los servicios de inteligencia estadounidenses afirmaban en privado ya en agosto que el total de muertos y heridos se hab铆a acercado al medio mill贸n.La falta de hombres ha llevado a los reclutadores ucranianos a recurrir a t谩cticas desesperadas y crueles, como secuestrar a personas en la calle, en lugares p煤blicos, y se multiplican los informes sobre la creciente dependencia de mujeres soldado, incluso embarazadas, y hombres mayores de 40 a帽os, ya que los m谩s j贸venes mueren, huyen al extranjero o se esconden de las autoridades dentro del pa铆s."Lo que Ucrania realmente necesita es financiaci贸n"Cuando el conflicto se acerca a su segundo a帽o, no se espera que las nuevas medidas de movilizaci贸n atraigan a nuevas tropas, puesto que los ucranianos ya son conscientes del grado de corrupci贸n existente en todo el sistema y, en consecuencia, muestran una actitud extremadamente esc茅ptica hacia las estructuras militares en general.El experto declar贸 a Sputnik que considera el plan de reclutamiento p煤blico-privado como una posible "forma oculta de financiaci贸n" para Ucrania. "Porque las agencias de reclutamiento pueden recibir dinero para estos eventos de diversos fondos, eludiendo la inclusi贸n obligatoria en el presupuesto, por ejemplo, de Estados Unidos u otros pa铆ses. En otras palabras, ser谩 una especie de financiaci贸n oculta. Si realmente se necesita tal n煤mero de cocineros y conductores, es una cuesti贸n abierta", indic贸.Lo que Ucrania realmente necesita es financiaci贸n, subray贸 el observador, se帽alando los debates en el Congreso sobre dinero adicional a Kiev mientras Washington lucha por tapar agujeros en su propio presupuesto. "As铆 que creo que la campa帽a de reclutamiento es una tapadera, una forma oculta de financiaci贸n para Ucrania. Esto quedar谩 claro cuando se esclarezcan las cifras implicadas y cu谩nto reciben realmente estas agencias de reclutamiento por sus actividades en Ucrania", resumi贸 Leonkov.El "r铆o" se convirti贸 en "unas pocas gotas de l谩grimas"De hecho, a medida que Kiev se enfrenta a una reducci贸n del apoyo de sus patrocinadores occidentales, las principales preocupaciones de los funcionarios ucranianos incluyen preguntas no solo acerca de d贸nde van a conseguir las tropas frescas que est谩n buscando, sino tambi茅n el dinero y el equipo para pagarlas y equiparlas. Estados Unidos y sus aliados gastaron ya m谩s de 175.000 millones de d贸lares en apoyo militar y econ贸mico a Ucrania, y la financiaci贸n se redujo precipitadamente en los 煤ltimos meses, cuando los legisladores de Washington se enfrentaban a la perspectiva de un cierre del Gobierno y a lo que los funcionarios consideraban la necesidad m谩s inmediata de ayudar a Israel en su guerra de Gaza. El Pent谩gono indic贸 recientemente que ahora tiene menos de 1.000 millones de d贸lares en efectivo en su cofre de guerra para la ayuda a Ucrania, y algunas agencias civiles estadounidenses indicaron por separado que ya est谩n totalmente agotadas.

