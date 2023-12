https://sputniknews.lat/20231208/la-retorica-de-biden-sobre-rusia-crea-riesgos-para-si-mismo-1146406853.html

La retórica de Biden sobre Rusia "crea riesgos para sí mismo"

La retórica de Biden sobre Rusia "crea riesgos para sí mismo"

La administración del presidente de EEUU, Joe Biden, amenaza a los estadounidenses exigiendo al Congreso que asigne fondos a Kiev. La retórica belicosa se... 08.12.2023, Sputnik Mundo

En medio de la disputa legislativa por aprobar más fondos para Ucrania, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, amenazó en una reunión cerrada a los congresistas con enviar a sus "tíos, primos e hijos a luchar contra Rusia" en Ucrania si no votaban a favor de más ayuda a Kiev, escribió en la red social X el periodista estadounidense Tucker Carlson. Previamente, Biden, afirmó que si el Congreso no apoya la petición pertinente de la Casa Blanca, esto podría provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos. "Cuando la persuasión no funciona, recurren a las amenazas", comentó la publicación del periodista, por su parte, el aspirante presidencial republicano Vivek Ramaswamy.Los intentos de la Casa Blanca y del Pentágono de presionar al Congreso pueden reforzar las posiciones de los rivales políticos de Joe Biden, opinó la politóloga y la docente del Departamento de Estudios Americanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Yulia Boguslávskaya.La retórica del Partido Republicano califica a Biden como una persona que conduce a Estados Unidos a una confrontación directa con Rusia.Al mismo tiempo, cabe señalar que los republicanos no se oponen en absoluto a prestar ayuda a Kiev, agregó."En Estados Unidos, la cuestión no se centra precisamente en Ucrania. Los republicanos no están a favor de cortar a Kiev toda financiación, más bien les preocupa por qué no se asigna suficiente dinero para asegurar su frontera sur", detalló Boguslávskaya.La financiación que pide Ucrania es muy cuantiosa: 61.000 millones de dólares. En cuanto a la financiación para la frontera sur, la cifra es más modesta, explicó la experta. A su juicio, el debate sobre la asignación de fondos a Ucrania en el Congreso estadounidense no conducirá a una retirada total del apoyo a Kiev, no es más que un contratiempo.Previamente, el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andréi Yermak, advirtió sobre el peligro de una posible derrota ucraniana y lo afirmó incluso en el Congreso del país norteamericano. Allí aseguró que, si los legisladores no aprueban más ayuda para Kiev sería "imposible" mantenerse en el conflicto.

