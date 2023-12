"Tontos" dirigentes de EEUU "verterán dinero" en Ucrania si la Cámara de Representantes no lo impide

https://sputniknews.lat/20231213/tontos-dirigentes-de-eeuu-verteran-dinero-en-ucrania-si-la-camara-de-representantes-no-lo-impide-1146520286.html

Mientras que los legisladores republicanos están haciendo propuestas sobre rendición de cuentas por la ayuda a Ucrania, un líder republicano dijo a Sputnik que... 13.12.2023, Sputnik Mundo

Con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de vuelta en Washington para presionar al Congreso y a la Administración del presidente Joe Biden para obtener más fondos, los republicanos de la Cámara de Representantes se preparan para oponerse a lo que han calificado como un "cheque en blanco" para su aliado de Europa oriental. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Los Ángeles), que se opone a la ayuda incondicional a Ucrania, ha manifestado en el pasado su deseo de que se apliquen prácticas de rendición de cuentas antes de conceder más dinero a Kiev. Sin embargo, en la actual batalla por los 61.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania que se está celebrando en el Congreso, la condición de Johnson para aprobar la legislación es que incluya financiación para los esfuerzos de seguridad fronteriza de Estados Unidos. El 12 de diciembre, durante una rueda de prensa conjunta con Zelenski, Biden, anunció que "acababa de firmar otro paquete de 200 millones de dólares" del Pentágono para Ucrania.El republicano Ed Martin, presidente de Phyllis Schlafly Eagles y de su partido en Misuri, declaró a Sputnik que Zelenski "se enfrentaría a duros vientos" en Washington, ya que es más probable que los funcionarios partidarios de la guerra prefieran financiar solo a Israel, un aliado clave, antes que a ambos frentes. "Yo no me fiaría de lo que a menudo llamamos 'el partido único'", advirtió. "En cierto sentido, tienes al presidente Joe Biden y toda su influencia y poder como jefe del poder ejecutivo; tienes a Chuck Schumer y Mitch McConnell dirigiendo juntos el Senado en cierto sentido, y están en sintonía con Biden", valoró."Y así, el muro de defensa para verter más dinero en Ucrania sin ninguna transparencia es la Cámara. No sé qué pensar de ello. Creo que se ha reducido a una mayoría de una persona, tal vez dos, por lo que está muy apretado, y muchos de los republicanos que están en el cargo por más de un mandato o dos no son populistas tipo 'MAGA', son republicanos de la vieja escuela y piensan que este tipo de gasto es lo que tenemos que hacer", dijo."Es decir, ahora está intentando cambiar la dinámica que se le está escapando. Y la verdad es que, y odio ser tan grosero, incluso los agentes de poder que quieren sacar dinero de esto, no quieren dos guerras, por lo que van a gastar su dinero en Israel y en Gaza y verter dinero en esa guerra, eso es lo suficientemente bueno", sostuvo. "Así que creo que Zelenski no es el chico nuevo en la ciudad en este momento y se va a enfrentar a algunos vientos duros. Pero yo no apostaría en contra honestamente, sólo creo que nuestros líderes son estúpidos y van a verter el dinero en cosas como esta siempre que puedan", calificó."Lo que están haciendo ahora es que los republicanos tengan una forma de decir a sus votantes que 'no he dado un cheque en blanco' para que haya algún tipo de ataduras y transparencia, que no será real, no será significativa", dijo."Espero que haya algún drama sobre esto en la Cámara que pueda cambiar la dinámica, pero en realidad es una lucha política ahora para dar cobertura a algunos republicanos que quieren regalar el rancho", cerró.

