"La desindustrialización de Europa está ocurriendo, es un gran problema. La ventaja de Alemania y algunas otras economías se basaba en el barato gas ruso y otras materias primas. Esto ya no existe. No porque Rusia así lo desee, sino en consonancia con las decisiones políticas de la Unión Europea", afirmó Bajatovic.El político también sentenció que los precios no volverán al nivel anterior. Rusia declaró en más de una ocasión que Occidente cometió un serio error al negarse a adquirir hidrocarburos en Rusia, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte y más costosa, se verá obligado a comprar los mismos petróleo y gas rusos, pero a unos mediadores y a precios más altos. Moscú señaló que sabrá aguantar la presión sancionista que Occidente empezó a ejercer desde hace años y sigue intensificándola, así como afirmó que al bloque la falta el valor para reconocer que su política de sanciones ha fracasado. En los propios países occidentales a menudo se expresan opiniones sobre la ineficacia de las sanciones. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo anteriormente que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia occidental a largo plazo y que las sanciones asestaron un serio golpe contra toda la economía mundial.

