Putin avisa: Moscú y Pekín responderán a actividades occidentales contra los dos países

Línea directa con PutinEn su tradicional maratón de preguntas y respuestas, y en una misma sesión, el presidente de Rusia respondió durante más de cuatro horas a 67 preguntas de los periodistas, tanto rusos como extranjeros, y de los ciudadanos.Entre los temas tratados, Putin ha denunciado que "la rusofobia es uno de los vectores de la lucha contra Rusia, una de las direcciones", e incidió en que "hay que hacer todo lo posible para que aquí no surja nada semejante, y se debe impedir cualquier intento de minar la sociedad desde dentro"."Ese punto es central, y son centrales los mecanismos que lleva adelante el Kremlin para contrarrestar los esfuerzos que sin dudas desde agencias de inteligencia [extranjeras], desde las famosas ONG, y desde tantos otros mecanismos de poder, llevan adelante para intentar minar un país desde dentro, socavarlo, la famosa quinta columna que ha dado grandes resultados en tantos lugares. Uno de los ejemplos más claros podría ser Ucrania", observa al respecto el analista internacional Christian Lamesa.El también autor del libro La paternidad del mal, destaca el "elemento multicultural, multiétnico que tiene la Federación de Rusia, con una convivencia virtuosa y totalmente pacífica, donde se calcula más de 140 nacionalidades distintas, todas ellas siendo respetadas en sus costumbres ancestrales, sus tradiciones, sus religiones, sus lenguas maternas, lo cual resalto porque es un ejemplo de convivencia para tantos países que tienen profundos problemas de islamofobia, antisemitismo, rusofobia".EEUU, Unión Europea, ChinaEn pocas frases, el jefe del Kremlin analizó el estado de las relaciones que tiene su país con diferentes actores. En este sentido, afirmó que actualmente "no hay condiciones fundamentales para entablar relaciones con EEUU". Asimismo, indicó que "la normalización de las relaciones entre Moscú y Bruselas depende no solo de Rusia". Al referirse al gigante euroasiático, afirmó que los vínculos mutuos alcanzaron un nivel "sin precedentes" y avisó que Moscú y Pekín vigilarán conjuntamente y responderán "de forma oportuna y eficaz" a las actividades occidentales contra los dos países.Lamesa constató que Rusia y China "no se juntan en contra de nadie, pero también cada vez de forma más clara dejan sobre la mesa el hecho de la defensa mutua que harán en caso de que sea necesario. Eso es fundamental, porque también va contra el precepto occidental de divide y reinarás. La amistad entre Rusia y China es grande como una montaña y fuerte como una roca, y eso es algo que les duele profundamente a los europeos en particular. Cuando algunos dicen que Europa, haciéndole caso a EEUU, arrojó a Rusia a los brazos de China, en parte es cierto, y en parte es inapropiada la calificación, porque yo no creo que nadie arroje a Rusia a ningún lado, yo creo que Rusia tomas sus decisiones. Lo que sí es cierto es que ellos [los países de la UE] se alejaron e hirieron de muerte a las relaciones bilaterales entre Bruselas y Moscú".

