https://sputniknews.lat/20231216/ucrania-recurre-al-reclutamiento-forzoso-a-falta-de-voluntarios--1146617676.html

Ucrania recurre al reclutamiento forzoso a falta de voluntarios

Ucrania recurre al reclutamiento forzoso a falta de voluntarios

Ucrania está reclutando más personas para sumarse a su Ejército pero, para ello, emplea medidas que afectan el bienestar de la población en general, de acuerdo... 16.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-16T01:51+0000

2023-12-16T01:51+0000

2023-12-16T01:51+0000

defensa

ucrania

fuerzas armadas de ucrania

seguridad

volodímir zelenski

artiómovsk

ministerio de defensa de ucrania

the new york times

soldados

corrupción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0f/1146616877_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_1a5b7ef690b16b070c3fe03ce5c1828d.jpg

Según la investigación, donde consultaron a abogados, activistas y ciudadanos ucranianos, las fuerzas armadas de Kiev están confiscando documentos de la población, por ejemplo, sus pasaportes o han afectado sus actividades laborales. Incluso, expuso el diario, en una ocasión intentaron obligar a una persona con discapacidad intelectual a sumarse a sus filas.Sumado a ello, la población es llevaba por la fuerza a los centros de reclutamiento por personal que no está facultado para arrestar civiles, esto sin importar si están en sus hogares. Según el texto, al inicio de la operación militar especial desplegada por Rusia, los ucranianos acudían a los centros de reclutamiento por voluntad propia. En esa época, el Gobierno de Kiev impidió que los hombres entre 18 y 60 años dejaran el país, pero arrancó con la movilización de Tropas.Tras casi dos años, esta situación ha cambiado. Por ejemplo, en mayo, el parlamento ucraniano votó a favor de disminuir la edad de reclutamiento a 25 años. Esto desincentiva a la población, ya que no desean formar parte de las filas de su país.Sobre las acciones de reclutamiento bajo medidas coercitivas, el Ministerio de Defensa de Ucrania señaló que se están realizando cambios en la legislación sobre la movilización y desmovilización de sus elementos. De avanzar, esta dependencia "analizará las medidas aprobadas", refirió en un comunicado.Y, a estos eventos, se suma la corrupción existente en Ucrania, esto a pesar de que su mandatario, Volodímir Zelenski, ha reiterado que que se aplican medidas "enérgicas" para evitar ese problema.La abogada Tetiana Fefchak, quien dirige una organización pública que representa a hombres en casos de reclutamiento forzoso en el oeste de Ucrania, declaró para el diario estadounidense que esto no solo continúa, sino que se acrecenta "porque tienen tareas para enviar a un determinado número de hombres al frente, y atrapan a todos los que pueden".En el artículo, el soldado Andrii Semaka, quien laboró anteriormente en un centro de reclutamiento de Vízhnitsia, al oeste del territorio ucraniano, comentó que, diariamente, iban entre 15 y 20 personas por ser requeridos para enrolarse en las Fuerzas Armadas.Pero, al menos una cuarta parte de ellos, sobornaban al superior de Semaka, esto con el fin de no estar en las filas de Kiev. "Es una compra de la muerte: ya nadie te toca", dijo Semaka, que fue enviado a luchar en Artiómovsk , al este de Ucrania, en junio del año pasado.De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa de Rusia, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido durante la última semana más de 4.330 militares, entre muertos y heridos.En total, desde el comienzo de la operación especial fueron destruidos 550 aviones militares ucranianos, 258 helicópteros, 9.696 drones, 442 sistemas de misiles antiaéreos, 14.078 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.188 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.338 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 16.336 vehículos militares especiales.

https://sputniknews.lat/20231215/kremlin-eeuu-sabe-que-ucrania-no-puede-ganar-el-conflicto-1146607627.html

https://sputniknews.lat/20231215/ucrania-dispuesto-a-ser-el-bufon-de-bruselas-para-entrar-a-la-union-europea-1146584712.html

ucrania

artiómovsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, fuerzas armadas de ucrania, seguridad, volodímir zelenski, artiómovsk, ministerio de defensa de ucrania, the new york times, soldados, corrupción