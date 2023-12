https://sputniknews.lat/20231218/el-poderio-naval-chino-se-eleva-con-la-botadura-del-cuarto-buque-de-asalto-anfibio-tipo-075-1146670900.html

El poderío naval chino se eleva con la botadura del cuarto buque de asalto anfibio Tipo 075

El poderío naval chino se eleva con la botadura del cuarto buque de asalto anfibio Tipo 075

18.12.2023

La ceremonia de botadura marcó la finalización de la construcción principal, ya que el buque de asalto fue trasladado fuera del dique seco y colocado en el muelle de equipamiento para los trabajos restantes. El nuevo buque aún no ha sido bautizado oficialmente, y no hay información sobre su fecha de terminación. Las autoridades chinas tienden a mantener en secreto los detalles de los logros en equipamiento militar hasta que se hacen anuncios oficiales.Hasta la fecha, la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) opera tres buques de asalto de esta clase. La nave principal, el Hainan, forma parte de la Flota del Mar del Sur. Los barcos de primera y segunda serie, el Guangxi y el Anhui, están en servicio en la Flota del Mar del Este.Informes anteriores sugerían que China limitaría la serie a tres buques de asalto versátiles Tipo 075, pero la incorporación de la cuarta nave sugiere la posibilidad de que haya unidades adicionales en el futuro. Los buques de asalto anfibios con helicópteros fueron desarrollados íntegramente por ingenieros chinos. En términos de tamaño, estos barcos son comparables a sus homólogos estadounidenses, como las clases Tarawa, Wasp y America.Según la información disponible de fuentes chinas, la eslora de los buques Tipo 075 oscila entre 235 y 250 metros, con un desplazamiento total de 36.000 toneladas. En comparación, las naves estadounidenses de asalto con helicópteros de la misma clase tienen entre 254 y 257 metros de eslora y un desplazamiento total de entre 40.000 y 46.000 toneladas.La puesta en servicio del nuevo buque, que aumentará el poder de combate del PLAN, se produce en medio de una nueva escalada de tensiones en el mar de la China Meridional por las disputas marítimas entre Vietnam y China. Estados Unidos acusaron a ambos países de violar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), pero señaló a China como la principal amenaza para otros actores regionales.En un esfuerzo por contrarrestar la llamada "influencia china", Estados Unidos se conectó con Vietnam mediante acuerdos comerciales y militares, incluida la visita de un portaaviones estadounidense. A su vez, Pekín acusó a Washington de avivar las tensiones en torno a Taiwán y el mar de la China Meridional.Todas las acciones recientes de EEUU, incluido el despliegue de buques no tripulados cerca de aguas chinas y el aumento del gasto militar, no son más que otra faceta de la llamada 'Iniciativa de Disuasión del Pacífico' del Pentágono, que pretende seguir rodeando a China con bases militares y plataformas de armamento ofensivo estadounidenses.Dado que EEUU muestra un "extraordinario interés" en el mar de la China Meridional, desplegando buques de guerra cerca de las fronteras chinas y avivando las tensiones entre el gigante asiático y otros actores regionales al afirmar la importancia de "mantener la región abierta al comercio mundial", Pekín se ve naturalmente obligada a aumentar el gasto militar y a mejorar aún más sus capacidades de defensa naval.El portal Military Watch recuerda, que el primer buque de la clase Tipo 075, el Hainan, fue botado en el astillero Hudong Zhonghua de Shanghái en septiembre de 2019 y comenzó las pruebas de mar al año siguiente, antes de entrar formalmente en servicio en abril de 2021. Los otros dos buques de la clase fueron botados posteriormente en abril de 2020 y enero de 2021. Según se informa, cada uno puede desplegar hasta 30 helicópteros pequeños o hasta 20 aeronaves más grandes, con helicópteros de alerta temprana Ka-31, desplegados por primera vez desde uno de los buques, el Guangxi, en junio de 2022.

