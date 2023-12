https://sputniknews.lat/20231208/la-alianza-entre-las-armadas-de-brasil-y-china-contribuiria-a-la-estabilidad-mundial-1146406380.html

La alianza entre las Armadas de Brasil y China contribuiría a la estabilidad mundial

La alianza entre las Armadas de Brasil y China contribuiría a la estabilidad mundial

Desde la Segunda Guerra Mundial, las asociaciones militares brasileñas, especialmente la Marina, mantienen unos estrechos vínculos con Washington. Las... 08.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-08T14:23+0000

2023-12-08T14:23+0000

2023-12-08T14:23+0000

internacional

brasil

china

seguridad

marina de brasil

eeuu

universidad de sao paulo (usp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108778/97/1087789715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d0da7221d04facdf33845e6db46a39e.jpg

China se ha dedicado en los últimos años a un proceso de fortalecimiento y modernización de sus Fuerzas Armadas, sobre todo, en lo que se refiere a la expansión de su Marina. En diciembre de 2022, la flota naval china superó a la estadounidense en número total de unidades, con 370 buques frente a 291.Sin embargo, EEUU mantiene la primacía en cuanto a buques de combate de superficie, con 122 unidades frente a las 92 de China, lo que refleja el énfasis estadounidense en la preparación y el poder naval.Miramos más al detalle cómo las Armadas de Brasil y China se relacionan y por qué no se fortalece esa conexión.¿Cuál es la relación entre Brasil y China?Marcos Cordeiro, profesor de Economía Internacional en la Universidad de Sao Paulo e investigador de las relaciones Brasil-China, subrayó la importancia de comprender la posición geopolítica de Brasil y sus relaciones estratégicas antes de abordar la cooperación naval con China.Destacó la proximidad histórica entre la Marina brasileña y la estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, que influye significativamente en los lazos militares del país sudamericano.Además de las cuestiones políticas, el profesor también hizo hincapié en el desafío geográfico. A pesar de estos obstáculos, en opinión de Cordeiro, la colaboración entre Brasil y China es deseable en varios aspectos."Ambos países comparten responsabilidades globales en el G20 y en el grupo BRICS, además de colaborar en organizaciones internacionales como la ONU. Una asociación más estrecha entre las dos Armadas podría no solo fortalecer los lazos militares, sino también contribuir a la estabilidad global", enfatizó el profesor.En sus palabras, para que Brasil coopere más intensamente con China, sería imprescindible superar las limitaciones derivadas de los acuerdos militares ya establecidos con EEUU.A pesar de los obstáculos, según el experto, existe potencial para una colaboración "mutuamente beneficiosa" entre ambas naciones en diversos ámbitos, más allá de las limitaciones impuestas por las alianzas preexistentes.¿Cuál es la Armada más poderosa del mundo?En las últimas décadas, China ha conseguido un gran desarrollo de sus fuerzas militares y actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo.El país cuenta con una flota de 425 unidades en su inventario activo, incluidos tres portaaviones, 72 submarinos, 48 destructores, 71 corbetas, 44 fragatas, 49 buques de guerra, 127 patrulleras y 11 buques de asalto anfibio. En el contexto submarino, China dispone de 6 submarinos nucleares de ataque. China también cuenta con una flota de 56 submarinos de ataque diésel, una categoría en la que EEUU no mantiene activos, lo que demuestra una estrategia naval china que sigue buscando diversificar sus capacidades.

https://sputniknews.lat/20231208/america-del-sur-podria-decir-adios-a-los-combustibles-fosiles-pero-no-sera-un-camino-facil-1146391759.html

https://sputniknews.lat/20231206/eeuu-apuesta-por-confrontacion-entre-paises-latinoamericanos-para-mantener-la-region-bajo-su-yugo-1146328643.html

brasil

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, china, seguridad, marina de brasil, eeuu, universidad de sao paulo (usp)