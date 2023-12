https://sputniknews.lat/20231218/la-politica-de-austeridad-de-scholz-sera-un-freno-importante-para-alemania-1146662425.html

La política de austeridad de Scholz será un "freno importante" para Alemania

Lo afirman expertos consultados por 'Bloomberg' para analizar el presupuesto del Estado alemán para el 2024, que todavía debe ser ratificado por el Parlamento... 18.12.2023, Sputnik Mundo

Según el medio financiero, en una nota titulada "El respiro presupuestario de Scholz deja en duda el destino de Alemania", la solución encontrada por el Gobierno de coalición tripartito, conformado por socialdemócratas, verdes y liberales, para zanjar la crisis sobre el financiamiento del Estado no aborda cómo compensar "la sequía de inversiones" que vendrá tras los recortes propuestos.Además, la nota estima que podría empeorar una economía, la más grande de la Unión Europea, que se encuentra en recesión.Vale recordar que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional declaró nulo un traspaso al llamado Fondo para la Energía y la Transformación, dictaminando que utilizar recursos destinados originalmente a la pandemia del COVID para llevar adelante la agenda verde gubernamental iba en contra del principio constitucional del "freno a la deuda". De esa manera, el presupuesto original elaborado por Berlín, que incluía esos fondos declarados inconstitucionales, fue descartado y debió ser redactado nuevamente.La nueva versión, presentada este miércoles 13 de diciembre, establece recortes en el Fondo para la Energía y la Transformación, caballo de batalla del ala verde de la coalición, en su objetivo de que Alemania se aleje de las energías fósiles, así como también dispone de numerosos ahorros en programas sociales e inversiones de infraestructura.De acuerdo a la experta, la adhesión del país a la política del "freno a la deuda", un mecanismo consagrado en la constitución desde el 2009 y que limita el déficit anual al 0,35% del producto interior bruto (PIB) salvo en situaciones de emergencia, ha hecho que la economía del país se "pudra".En ese sentido, la firma Scope Ratings, señala Bloomberg, calculó en una reciente investigación que la subinversión en Alemania durante la última década asciende a 300.000 millones de euros en comparación con economías similares.No es difícil encontrar evidencia que dé cuenta de la precaria situación alemana, apunta el artículo. "El mes pasado, solo uno de cada dos trenes de larga distancia llegó a tiempo a su destino. Las redes de telefonía móvil del país suelen ser irregulares y el progreso en la digitalización ha sido notablemente lento", apunta. Si bien la burocracia y la ineficiencia del Estado no ayudan, señala la nota, el verdadero problema es la falta de dinero en las arcas alemanas, la limitación clave. "Un estudio reciente pone un precio de 372.000 millones de euros al mantenimiento y ampliación de la red comunal de carreteras y ferrocarriles. La prioridad del Gobierno sobre la transición climática requiere aún más recursos. El banco estatal de desarrollo KfW estima que lograr la neutralidad de carbono para 2045 requiere una inversión pública de poco menos de 500.000 millones de euros, o alrededor de 20.000 millones de euros al año", señala Bloomberg.Y si bien el canciller Olaf Scholz ha dicho que los recortes presupuestarios no alterarán la determinación de su gestión de apoyar la transición climática y fortalecer el estado de bienestar, Bloomberg afirma que estos ahorros tendrán efectos negativos en la economía alemana y su industria.El presidente de la Federación de Industrias Alemanas, Siegfried Russwurm, advirtió que la nueva política de austeridad del Gobierno de Scholz tendrá un "impacto severo" que obstaculizará la recuperación de la economía.Para la economista Jasmin Groeschl, del grupo financiero Allianz, multinacional con sede en Múnich, la nueva política fiscal podría convertirse en un "freno importante al crecimiento".La especialista le dijo a Bloomberg que pronosticaba para Alemania en el 2024 una expansión de solo el 0,5%, pero también alertó que existe un riesgo de "contracción" si el Gobierno subestimaba las necesidades de gasto.

