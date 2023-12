https://sputniknews.lat/20231217/con-su-plan-de-robo-de-activos-rusos-el-g7-da-otro-paso-hacia-el-estatus-de-paria-mundial-1146653895.html

Con su plan de robo de activos rusos, el G7 da otro paso hacia el estatus de paria mundial

Los países occidentales congelaron 300.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central de Rusia en 2022 como represalia por su operación militar en... 17.12.2023, Sputnik Mundo

Los países del Grupo de los Siete —una asociación y foro político y económico intergubernamental conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— están "más cerca" de proceder a la transferencia ilegal de los activos soberanos "inmovilizados" de Rusia a Ucrania, según los medios.Al parecer, un análisis estadounidense que circula entre los miembros del bloque argumenta que el robo de "algunos" de los activos congelados sería "coherente con el derecho internacional", disipando los temores de los aliados de EEUU de que actuar contra Rusia pueda inducir a otros extranjeros a retirar participaciones multimillonarias en los bancos de los países miembros del bloque del G7."Los miembros del G7 y otros Estados especialmente afectados podrían embargar activos soberanos rusos como contramedida" para inducir a Rusia a poner fin a la operación especial rusa en Ucrania, indica una fuente estadounidense, citada por el periódico británico Financial Times.La iniciativa, considerada crucial ante el doble fracaso de Washington y Bruselas para aprobar nuevos lotes de ayuda para Kiev, llega en un momento en que los políticos occidentales están cada vez más cansados de verter nuevos fondos, en lo que un funcionario de la UE calificó en privado de "agujero negro" de Ucrania.Las anteriores propuestas, presentadas por la UE, se centraban en la idea de detraer los intereses de los fondos rusos congelados en bancos europeos y enviarlos a Kiev. Sin embargo, el Banco Central Europeo advirtió a finales del noviembre que utilizar los dividendos e intereses de los activos congelados podría provocar un "daño reputacional" al euro y socavar su estatus de "moneda segura".No obstante, con Kiev enfrentándose a una situación financiera cada vez más precaria a medida que la ayuda exterior se agota, algunos funcionarios occidentales creen que ha llegado el momento de saquear los activos rusos, aunque los miembros del G7 se vean obligados a actuar individualmente.A su vez, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, declaró que Londres podría actuar en coordinación con Washington en este asunto "si otros miembros del G7 flaquean".¿Un "orden internacional basado en normas"?La opinión consensuada de que los activos soberanos de los bancos centrales gozan de inmunidad jurídica internacional se remonta al siglo XIX. Este principio se desarrolló para crear una apariencia de orden en el sistema financiero y jurídico internacional y evitar que los adversarios trasladaran sus disputas políticas y militares al ámbito de las finanzas y provocaran así crisis económicas mundiales.Las potencias occidentales violaron el principio de inmunidad soberana en repetidas ocasiones en las últimas décadas, confiscando decenas de miles de millones de dólares en activos pertenecientes a Irán luego de la Revolución de 1979, saqueando la riqueza soberana de Libia después del derrocamiento de Muamar Gadafi por la OTAN en 2011, y apuntando a Venezuela en 2019 y 2020 en medio de un complot liderado por Estados Unidos para derrocar al gobierno de Maduro.Pero la confiscación de activos pertenecientes a Rusia, la sexta economía más grande del mundo en términos de su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA), constituiría un robo a una nueva escala, socavando aún más el estatus de Occidente como socio financiero fiable a los ojos de las economías más grandes del sur global. En 2022, los reguladores bancarios de China, la mayor economía del mundo en ese sentido, investigaron supuestamente la forma de salvar los activos depositados en bancos occidentales después de presenciar lo que los países occidentales le hicieron a Rusia.El veterano abogado especializado en derecho penal internacional y derechos humanos Christopher C. Black declaró a Sputnik que, desde el punto de vista jurídico, la transferencia de fondos rusos incautados a Ucrania es ilegal, y no solo constituiría un "doble robo", sino un "acto de guerra".Además, a juicio de Black, el plan demostraría a los países de todo el mundo que "nadie está protegido" de los caprichos de los funcionarios occidentales, y que Rusia "respondería acordemente si fuera posible"."Mientras los países sigan depositando sus activos, oro o dinero, bonos, etc., en bancos de la UE u otros bancos occidentales, se enfrentarán a la amenaza real de que se les embarguen esos activos siempre que Occidente decida que les interesa hacerlo", resumió.El valor total de los activos rusos incautados y bloqueados en bancos occidentales no está claro: dependiendo de la fuente, se estima en 300.000 millones de dólares. Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia hoy en día es el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela, pues desde el 22 de febrero de 2022 se activaron más de 16.000 nuevas medidas restrictivas contra el país, en adición a las casi 2.700 que ya estaban en vigor.

