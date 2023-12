https://sputniknews.lat/20231218/la-ue-desecho-mas-de-200-millones-de-vacunas-contra-el-covid-19-con-valor-de-4000-millones-de-euros-1146691119.html

La UE desechó más de 200 millones de vacunas contra el COVID-19 con valor de 4.000 millones de euros

La UE desechó más de 200 millones de vacunas contra el COVID-19 con valor de 4.000 millones de euros

Se desecharon al menos 215 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 adquiridas por países de la Unión Europea en el punto más álgido de la pandemia, lo... 18.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-18T23:19+0000

2023-12-18T23:19+0000

2023-12-18T23:19+0000

internacional

unión europea (ue)

💗 salud

pfizer

estonia

alemania

new york times

covid-19

vacunación contra el covid-19

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/12/1146692145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec1e6672f4a3cc0d6c74f536285e1597.jpg

El espacio noticioso informó que, desde finales de 2020, cuando fueron aprobadas las primeras vacunas contra el virus, los países del bloque recibieron 1.500 millones de dosis de vacunación. Es decir, más de tres por cada persona en Europa. Sin embargo, una buena parte de las vacunas ahora se encuentra en vertederos de desechos de todo el mundo. El país miembro que desperdició más dosis, precisó, es Estonia —que se deshizo de más de una inyección por habitante—, seguido de Alemania, que también descartó el mayor volumen de vacunas. Cuando la tasa media de desperdicio se proyecta al resto de los países que integran el bloque, se concluye que más de 312 millones de dosis fueron destruidas. No obstante, el rotativo precisó que es altamente probable que las cifras subestimen el total. Para elaborar los cálculos, el medio de comunicación se basó en cifras de 19 países europeos, de los que 15 proporcionaron datos directos, mientras que el resto fueron extraídos de información publicada en los medios locales. Así, algunos números datan de diciembre de 2023, mientras que los más antiguos provienen del mismo mes del año anterior.Ello quiere decir que el número real de vacunas que fueron descartadas probablemente sea mucho mayor. Además, Berlín proporcionó su información en junio de este año, cuando tenía 120 millones de vacunas almacenadas. Desde entonces, señala Politico, los fabricantes del inmunizante han desarrollado versiones mejoradas, adaptadas a las últimas variantes del virus, dejando obsoletas vacunas más antiguas. Esto, desde luego, hace más probable que se descarten las dosis anteriores. Para calcular el valor de las vacunas desechadas, el semanario se basó en los precios informados en los medios. Para los Estados que solo informaron el número total de dosis destruidas, sin desglosar el tipo de vacuna, los autores de la investigación utilizaron un precio ponderado de 19,39 euros. Así, el costo estimado del desperdicio asciende a 4.000 millones de euros. No obstante, reconocieron que, nuevamente, la cifra es un mínimo, aun cuando el monto equivale a un gran proyecto de infraestructura o al gasto anual en atención sanitaria de Croacia. Por último, el rotativo consideró que las repercusiones del acaparamiento y posterior desecho de las dosis van más allá de lo financiero. Por ejemplo, las dudas sobre cómo se negoció el gran contrato de la Unión Europea con Pfizer —cuando en 2021 el grupo adquirió 1.100 millones de dosis a ese laboratorio y a BioNTech— han perseguido a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, desde que el New York Times informó que la alta funcionaria intercambió mensajes con el director ejecutivo de la farmacéutica durante el periodo previo al acuerdo. Entretanto, el contrato ya fue renegociado por el brazo ejecutivo de la Unión Europea, bajo la presión de los países del bloque con exceso de dosis. Aunque Polonia y Hungría, apunta el medio, dejaron de aceptar vacunas y Pfizer los está demandando por falta de pago."Mientras tanto, los golpes seguirán llegando", concluye la investigación, y sentencia que "el contrato revisado con Pfizer obliga a los países europeos a comprar vacunas al menos hasta 2027".

https://sputniknews.lat/20230605/oms-adoptara-el-certificado-covid-digital-de-la-ue-para-su-sistema-de-proteccion-sanitaria-1140226960.html

https://sputniknews.lat/20230430/biontechpfizer-negocia-con-la-ue-un-acuerdo-que-dejaria-fuera-otras-vacunas-anticovid-1138847676.html

https://sputniknews.lat/20230505/la-oms-retira-el-estatus-de-pandemia-a-la-enfermedad-covid-19-1139076289.html

unión europea (ue)

estonia

alemania

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

unión europea (ue), 💗 salud, pfizer, estonia, alemania, new york times, covid-19, vacunación contra el covid-19, francia, comisión europea