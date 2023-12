https://sputniknews.lat/20231218/persecucion-en-ecuador-exvicepresidente-glas-refugiado-en-embajada-de-mexico-1146691200.html

¿Persecución en Ecuador?: exvicepresidente Glas, refugiado en embajada de México

¿Persecución en Ecuador?: exvicepresidente Glas, refugiado en embajada de México

El exmandatario Rafael Correa (2007-2017) condenó la orden de arresto en contra de Jorge Glas. En otro orden, abordamos el día después del plebiscito constitucional en Chile. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-12-18T22:00+0000

2023-12-18T22:00+0000

2023-12-18T22:00+0000

en órbita

jorge glas

rafael correa

méxico

ecuador

movimiento revolución ciudadana (rc)

gobierno de ecuador

chile

📰 estallido social en chile

convención constituyente de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/12/1146692403_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4a4e3daf49b7429ddac633d6efaa677c.jpg

¿Persecución en Ecuador?: exvicepresidente Glas, refugiado en embajada de México ¿Persecución en Ecuador?: exvicepresidente Glas, refugiado en embajada de México

El exvicemandatario ecuatoriano, Jorge Glas (2012-2018), se encuentra en calidad de "huésped" en la embajada de México en Ecuador.El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó de persecución política y retaliación la orden de arresto emitida contra Glas, además de criticar a la fiscal general Diana Salazar.El exmandatario subrayó como una casualidad llamativa que Salazar haya emitido la orden de detención el último fin de semana, con el objetivo de desarrollar "investigaciones urgentes".Glas ha sido requerido para responder por presuntos actos de peculado, en el marco de una obra pública contratada tras un terremoto en 2016.Fue condenado en diciembre de 2017 a seis años de cárcel por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. En 2022 obtuvo su libertad condicional.A criterio de la fiscal Salazar, Glas habría logrado salir de prisión gracias a que el narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, alias “El Patrón”, sobornó con 250.000 dólares a funcionarios judiciales."Según voces críticas hacia la acción de Fiscalía, esta no actúa de forma objetiva. Su decisión es sensible a coyunturas políticas y judiciales. La complejidad del caso viene desde el lado estructural; al parecer, el sistema de Justicia local tiene vicios que no permiten una legítima y justa defensa de Glas", dijo a En órbita Lester Cabrera, Doctor en Estudios Internacionales y Director del Centro de Estudios Analitik.El domingo 17 de diciembre Glas ingresó a la Embajada de México en calidad de invitado.Ese mismo día, la Cancillería ecuatoriana solicitó a la misión diplomática mexicana confirmar su presencia e invitarle a abandonar la legación.Ante esto, la secretaría de Relaciones Exteriores del país norteamericano comunicó que Glas se presentó en la embajada expresando "temor por su seguridad y libertad personal"."Se ha generado una costumbre, en actuales como exdirigentes de Revolución Ciudadana [correísmo], en asistir a la embajada de México para solicitar ayuda ante lo que ellos consideran una persecución política", indicó el entrevistado.En los últimos años, México ha otorgado refugio a otros exfuncionarios del Gobierno del expresidente Correa. Son los casos del excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira.En esta edición de En órbita también abordamos, entre otros temas, el rechazo de los chilenos a la nueva propuesta de cambiar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)."Se cierra el proceso constitucional", declaró el presidente Gabriel Boric, al confirmar que no se buscará un nuevo proyecto de carta magna.El rechazo al texto impulsado por sectores conservadores es un "llamado de atención a todos los sectores políticos que han sido incapaces de lograr acuerdos mínimos", dijo a En órbita el politólogo Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y docente de la Universidad de Chile.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

méxico

ecuador

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

jorge glas, boric, chile, constitución de chile, ecuador, revolución ciudadana, rafael correa