¿Por qué Chile rechazó la nueva Constitución?

El presidente Gabriel Boric dio por cerrado el proceso constitucional.

Los chilenos decidieron con el 55,4% de los votos dejar de lado la segunda propuesta de Constitución y mantener el actual texto heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990)."El pueblo rechazó con contundencia un modelo que pretendía entronizar un modelo ultraliberal en lo económico y conservador en lo moral", dijo a Telescopio Mladen Yopo Herrera, profesor e investigador del Programa Política Global de la Universidad SEK-Chile, miembro del Grupo de Análisis de Defensa y FFAA.De acuerdo al entrevistado, el nuevo texto rechazado "negaba derechos sociales, básicos y reproductivos, entre otros".El documento desestimado fue redactado por el Consejo Constitucional, órgano integrado mayoritariamente por representantes de la derecha y del ultraderechista Partido Republicano, sector liderado por el excandidato presidencial José Antonio Kast.La iniciativa de cambio de la Constitución sufrió un primer traspié el 4 de septiembre de 2022, cuando no se aprobó en plebiscito el nuevo texto que buscaba modificar la actual Constitución. En aquella instancia, la propuesta era liderada por fuerzas políticas progresistas, vinculadas con el Gobierno de Gabriel Boric.El 7 de mayo de 2023 se eligieron los 50 miembros del Consejo encargado de redactar el nuevo texto. En esa oportunidad, el Partido Republicano se impuso con el 35% de los votos.En Telescopio también conversamos con la analista política chilena Natalie Rojas-Vilches, colaboradora del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica e integrante de Nodo XXI."El resultado del plebiscito es un llamado de atención a todo el sistema político", sostuvo la experta.Luego de conocidos los resultados, Juan Antonio Kast dio un mensaje en el que se mostró crítico con todo el proceso iniciado luego del estallido social de 2019, hecho al que definió como un “estallido delictual”."Los dichos no sorprenden, al venir del sector que vienen. Son ultraconservadores como liberales en lo económico. Esparcen una idea, que las futuras las reivindicaciones sociales son hechos delictuales y algo malo", destacó la entrevistada.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

