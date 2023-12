https://sputniknews.lat/20231215/chile-se-debate-entre-la-constitucion-de-pinochet-y-una-carta-magna-aun-mas-radical-1146589186.html

Chile se debate entre la Constitución de Pinochet y una carta magna "aún más radical"

Chile se debate entre la Constitución de Pinochet y una carta magna "aún más radical"

Este 17 de diciembre, los chilenos deberán aprobar o rechazar el nuevo proyecto constitucional mediante plebiscito, sobre el cual surgen más dudas que...

Tras el amplio triunfo del 'rechazo', en el plebiscito de septiembre de 2022, a la propuesta de carta magna emanada de la Convención Constituyente, la ciudadanía chilena volverá a pronunciarse sobre el futuro orden constitucional del país sudamericano.El electorado decidirá si aprueba la nueva Constitución Política o si, al vencer la opción del rechazo, mantiene la carta magna vigente, heredada de la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet (1973-1990).La nueva propuesta constitucional fue redactada mayoritariamente por los sectores más conservadores de la política chilena, asociados al Partido Republicano de José Antonio Kast, luego de que la derecha obtuviese 33 de los 50 escaños del Consejo Constitucional, en las elecciones de consejeros de mayo. Este "triunfo" le dio poder de veto y de aprobar normas sin que fuere necesario contar con los votos de la centroizquierda en el órgano.Arce consideró que la derecha chilena logró colocar al plebiscito del 17 de diciembre como una instancia para "aprobar o rechazar la gestión del presidente Boric", algo que calificó como "perverso y peligroso para el escenario en que nos encontramos", ante una ciudadanía en extremo apática hacia el actual proceso constitucional y carente de "ánimo electoral".El escrutinio de este domingo 17 finalizará el proceso constituyente iniciado en noviembre de 2019, al fragor del estallido social. El acuerdo político alcanzado en el país llevó a la instalación de la Convención Constitucional en 2021 y que elaboró el borrador de una carta magna finalmente rechazada en el plebiscito de 2022.El sociólogo chileno Mauricio Guzmán consideró, en diálogo con Sputnik, que en la propuesta constitucional de 2022 hubo un "desvío de las demandas reales sobre acceso a beneficios socioeconómicos, salud, educación" hacia postulados "humanistas" que no "codificaron aquel grito del estallido social" de 2019.Era "una demanda de mejoras sustanciales materiales, no lingüísticas o ideológicas", añadió el entrevistado.IncertidumbreLas últimas encuestas, previas a la veda electoral que rige sobre las consultoras durante 15 días previos al plebiscito, asumen que alrededor de un 55% de los votantes rechazarán la propuesta de nueva constitución.Sin embargo, la obligatoriedad de la elección acrecienta la incertidumbre respecto al comportamiento de los 15 millones de votantes habilitados. Ante ellos, la derecha que defendió la carta fundamental pinochetista ahora apoya la nueva propuesta constitucional; mientras que los sectores de izquierda prevén que la nueva normativa podría ser más dañina que la Constitución vigente.Para la politóloga, la única vía para encauzar las demandas sociales que motivaron el proceso constituyente, es a través del Congreso, tratando "de construir mayorías"."Eso es muy complejo porque tenemos un Gobierno que no tiene claridad para poder dar la batalla ideológica sobre esta derecha que ya asumió completamente las demandas de la izquierda", agregó la Arce.Para Guzmán, al finalizar el proceso constituyente sin darle vía a las demandas sociales, "se va a acumular la cuenta y puede que haya otro estallido. No estoy diciendo el próximo año o en dos años más. Pero es muy probable que gane la derecha en las próximas elecciones y a la derecha sí se le va a cobrar la cuenta. Eso creo yo", enfatizó.

