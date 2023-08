https://sputniknews.lat/20230818/puede-el-triunfo-de-milei-en-argentina-impulsar-a-jose-antonio-kast-en-chile-1142767812.html

¿Puede el triunfo de Milei en Argentina impulsar a José Antonio Kast en Chile?

¿Puede el triunfo de Milei en Argentina impulsar a José Antonio Kast en Chile?

El líder del Partido Republicano (PR) chileno vio con entusiasmo el triunfo del candidato libertario Javier Milei en los comicios primarios argentinos, y lo... 18.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-18T05:15+0000

2023-08-18T05:15+0000

2023-08-18T05:15+0000

américa latina

chile

política

josé antonio kast

javier milei

argentina

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/11/1142768316_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5898d1cd69e4e859e341290137da7bc.jpg

El 14 de agosto, el partido La Libertad Avanza, liderado por el economista ultraliberal Javier Milei, obtuvo 30% de los votos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La derecha tradicional, Juntos por el Cambio, quedó en un segundo puesto (28,3%); mientras que el oficialismo obtuvo el tercer lugar con el 27,3% de las preferencias.La votación y el resultado fue seguido de cerca por José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. El excandidato a la presidencia de Chile celebró el triunfo de Milei dando "todo el apoyo para la dura contienda que viene hacia adelante. Por el bien de Argentina, que gane la fuerza de la libertad y que la corrupción, inseguridad y mediocridad sean derrotadas".Pero ¿por qué puede ser relevante para José Antonio Kast el buen resultado electoral de Milei? Para el analista político y doctor en Filosofía de la Universidad de Chile Rodrigo Karmy, el triunfo del economista ultraliberal argentino en las PASO podría pavimentar la llegada del republicano a la presidencia de Chile.Las impresiones del experto hacen referencia al peso del PR en el trabajo del Consejo Constitucional, órgano electo por la ciudadanía chilena el 7 de junio pasado, con la misión de entregar una nueva propuesta de Carta Magna que será sometida a voto popular en diciembre de este año.Los republicanos obtuvieron 23 de los 50 consejeros, lo cual les confiere poder de veto ya que son requeridos tres quintos de los votos para aprobar las normas al interior del Consejo.El analista político Rudy Alí también ofreció a Sputnik su perspectiva sobre la relevancia que tiene en tierras chilenas la victoria de Milei: "Más que un impulso a la propia candidatura de Kast, es también una muestra de que ya cuenta con partidos aliados en la región y que tienen un peso electoral relevante".El analista explicó que las PASO proporcionan un primer vistazo al escenario de las presidenciales; muestran la base de apoyo duro, aunque también se manifiesta el voto castigo que no necesariamente milita en un partido."Sumado a esto existe un masa de gente que no asistió a votar y que se mantiene en incógnita", aseguró Alí, en referencia al 30,4% de los argentinos que se abstuvieron de participar en los comicios del 14 de agosto.Un ascenso meteóricoEl Partido Republicano se fundó el 10 de junio de 2019. Desde entonces, ha participado en todas las instancias de elección popular. En las elecciones parlamentarias del 21 de noviembre de 2021, obtuvo 15 representantes en la Cámara de Diputados y Diputadas, mientras que uno de sus candidatos logró un cupo en el Senado. Posteriormente, se sumó a la bancada la senadora Carmen Gloria Aravena.Kast fue candidato a presidente en las elecciones de 2021, oportunidad en la que obtuvo la mayoría en la primera vuelta. Sin embargo, en el balotaje perdió contra Gabriel Boric. No obstante, obtuvo un 44,13% de los sufragios, equivalentes a 3.650.662 votos.Para las elecciones del Consejo Constitucional, realizadas el 7 de mayo de 2023, la fuerza política obtuvo el 35,41% de los votos y lograron elegir a 23 de sus candidatos.El discurso republicanoLa Escritura Pública de Constitución del partido, que data de 2019, señala que los principios que fundan el partido son, entre otros: la defensa de la vida humana desde la concepción a la muerte natural; creencia en Dios; en la familia fundada entre un hombre y una mujer como base de la sociedad; la defensa de la persona, los cuerpos intermedios, el bien común y del concepto de patria, y la economía social de mercado.El discurso del PR sobre temas contingentes como seguridad y economía, tópicos que figuran entre las primeras preocupaciones de los chilenos según varias encuestas, ha permeado a varios sectores de la sociedad.Para Rudy Alí, a la izquierda se le olvida que es necesario primar las necesidades materiales de las personas y la seguridad es una de ellas. "Si bien el crimen tiene un componente de clase muy fuerte, también es cierto que quienes sufren más la delincuencia no son los sectores de ingresos altos, sino los mismos sectores de ingresos bajos, donde se produce y reproduce la delincuencia".Para Rodrigo Karmy el discurso del PR cala en una masa de trabajadores asalariados de carácter precarizado. Esto significa, según el analista, que los trabajadores no tienen ninguna adscripción a alguna organización, sindicato o corporación. "Ven en su trabajo y en su individualidad, el único punto de apoyo de su riqueza, el único punto de apoyo es su propio esfuerzo".En Chile las próximas elecciones presidenciales se desarrollarán en noviembre de 2025 y José Antonio Kast aparece en varias encuestas como una de las cartas fuertes para llegar a La Moneda para el periodo 2026-2030. No obstante, en diciembre de 2023 se producirá el plebiscito de salida para saber si Chile tendrá o no una nueva constitución.El PR se jugará varias cartas en dicho plebiscito, puesto que tienen una mayoría abrumadora en el órgano y será la gran prueba de los republicanos de cara a las próximas presidenciales.

https://sputniknews.lat/20230816/el-ascenso-de-javier-milei-en-argentina-una-noticia-incomoda-para-los-mercados-1142708897.html

https://sputniknews.lat/20230811/la-discusion-constitucional-en-chile-es-una-falacia-1142488892.html

https://sputniknews.lat/20211215/alcalde-chileno-kast-es-un-peligro-para-la-convivencia-democratica-1119375919.html

chile

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, política, josé antonio kast, javier milei, argentina, 💬 opinión y análisis