Chile: nuevo plebiscito constitucional bajo un clima de incertidumbre e indiferencia

La ciudadanía elige si aprueba o rechaza una nueva propuesta de carta magna. En otro orden, abordamos el día después a los anuncios del Gobierno argentino en relación con la dirección económica del país. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Más de 15,4 millones de ciudadanos deberán votar a favor o en contra de la propuesta para una nueva carta magna que sustituya a la de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).La instancia del domingo 17 llega luego de que casi el 70% de los chilenos rechazaran una primera propuesta en septiembre de 2022.La redacción de aquel texto tuvo fuerte protagonismo de partidos políticos progresistas, cercanos al Gobierno de Gabriel Boric.En cambio, la actual fue liderada por fuerzas políticas conservadoras, principalmente ligadas al Partido Republicano encabezado por José Antonio Kast.De acuerdo con el Centro de Estudios Públicos (CEP) habría 8% de chilenos a favor del texto, 30% en contra y 53% indecisos. Además, un 9% de los consultados no sabe o no contestó sobre su preferencia de voto en la instancia electoral.El experto puntualizó que la mayoría de los medios de prensa locales no ha priorizado el tema del plebiscito.Cortés además se refirió al rol de conducción de este nuevo proceso por parte del conservador Partido Republicano."Esta fuerza política ha estado en contra de una nueva Constitución. Y ahora, al haber escrito el texto actual, están a favor dado su característica de corte aún más conservador y neoliberal", apuntó el sociólogo chileno.De acuerdo con el entrevistado, en el actual proyecto de nueva Constitución "se importaron tendencias del mundo conservador de EEUU".Entre estas, "una confusión de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos con la acción de no enviar los hijos a la escuela".Cortés opinó además que el texto incluye una reforma tributaria encubierta, en favor al 15% de población que paga impuestos a la renta.El experto se refirió a los posibles escenarios a futuro, donde jugará un rol preponderante el Congreso, tanto si se aprueba como si se rechaza la reforma.En ese sentido, para el analista los resultados podrán favorecer o debilitar a figuras políticas, principalmente al opositor José Antonio Kast, máximo defensor de la propuesta.En esta edición de En órbita también abordamos, entre otros temas, el día después a los anuncios del Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, en relación con la dirección económica del país.Conversamos con el sociólogo argentino Artemio López, director de la consultora Equis, y con el economista Lavih Abraham, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

