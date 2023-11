https://sputniknews.lat/20231101/chile-ya-conoce-el-texto-de-su-posible-nueva-constitucion-1145301109.html

Chile ya conoce el texto de su posible nueva constitución

Chile ya conoce el texto de su posible nueva constitución

Fueron cinco meses de intenso trabajo por parte del Consejo Constitucional, que culminaron este 30 de octubre con la aprobación de la propuesta de nueva... 01.11.2023, Sputnik Mundo

américa latina

chile

política

gabriel boric

reforma constitucional

constitución de chile

💬 opinión y análisis

La votación en el seno del Consejo Constitucional estuvo marcada por la división entre los sectores de la oposición y el oficialismo. La propuesta de carta fundamental recibió 33 votos a favor y 17 en contra.No obstante la falta de acuerdos en el debate constitucional, el analista político Guillermo Holzmann destacó que el órgano electo por la ciudadanía chilena para elaborar el texto de nueva carta magna logró cumplir con los tiempos establecidos.Fue el pasado 7 de junio que los consejeros, que fueron elegidos por la ciudadanía el 7 de mayo previo, comenzaron a trabajar en la propuesta de nueva ley fundamental del Estado. Para ello, partieron del anteproyecto que la Comisión Experta, integrada por 24 miembros, elaboró siguiendo el marco establecido previamente por los partidos políticos chilenos.En este sentido, el académico explicó que este proceso constitucional quedó "marcado" por las 12 bases constitucionales que acordaron las fuerzas políticas y, sobre todo, por la elección de consejeros constitucionales. En las elecciones del 7 de mayo pasado, la derecha obtuvo 33 de los 50 escaños en disputa, lo que le dio poder de veto y de aprobar normas sin la necesidad de contar con los votos de la centroizquierda.Por su parte, también en conversación con Sputnik, el analista Camilo Godoy señaló que la propuesta entregada por el Consejo Constitucional es "conservadora".De acuerdo con el experto, los sectores de centroizquierda buscaron incidir en apartados, como aquel que señala que Chile es un Estado democrático social de derecho. Sin embargo, el articulado del texto "evidencia que las posiciones conservadoras fueron mayoritarias dentro de la redacción"."Respecto a la 'protección de la vida que está por nacer', que está en la propuesta constitucional, en el derecho internacional, si bien no es clara esta distinción, un matiz claro es poner los derechos de la madre por sobre los de la vida que está por nacer", explicó.Asimismo, el experto se refirió a uno de los artículos de la nueva propuesta, que establece que "todo habitante de la república debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales" y tiene "el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno".Respecto a algunas demandas emanadas de la ciudadanía durante los últimos años y que no están garantizadas en la propuesta de nueva constitución en materia de educación, salud y un nuevo sistema de pensiones, entre otras, Holzmann señaló que la "constitución no es un programa de gobierno" y que esas demandas deberían quedar sujetas a leyes.El analista señaló además que las normas requieren interpretación, pero esta propuesta constitucional tiene "ambigüedad y vacíos en las normas". Esto dejaría la resolución de muchos conflictos a manos de los tribunales de justicia, de las leyes que se aprueban en el congreso o en las adecuaciones legislativas que se tengan que hacer.A favor o en contraEl próximo 17 de diciembre, más de 15 millones de chilenos están convocados a la votación donde se plebiscita la propuesta del Consejo Constitucional. Los ciudadanos deberán mostrarse "a favor" o "en contra" de este segundo intento por cambiar la constitución vigente en el país, promulgada por la dictadura cívico-militar (1973- 1990) en 1980.El Consejo Constitucional fue producto del Acuerdo por Chile, negociado entre los partidos políticos para iniciar este segundo proceso constitucional, luego de que más del 60% de los chilenos rechazara la propuesta constitucional de la Convención Constitucional el pasado 4 de septiembre de 2022, y que había nacido como una respuesta institucional a la grave crisis social de octubre de 2019.Este segundo proceso no ha conectado con las demandas ciudadanas y las encuestas muestran un rechazo al trabajo realizado por el órgano de consejeros. Según los últimos datos de la encuesta Cadem Plaza Pública, que se hace semanalmente, el 51% votaría en contra la propuesta, mientras que el 34% lo haría a favor. A su vez, la encuesta Criteria, que entrega un monitoreo de forma mensual, detalló que el 48% votaría en contra y un 34% a favor.Para Holzmann, de aprobarse esta propuesta constitucional "va a necesitar una serie de reformas para poder implementarla adecuadamente".El académico explicó que el próximo año en Chile se realizarán elecciones municipales en todo el país y el resultado del plebiscito estará "muy asociado a la aprobación o desaprobación del Gobierno"."No olvidemos la apropiación de los partidos políticos de este proceso constitucional como una suerte de adelanto o anticipación a las votaciones de regionales y comunales del próximo año, y aquellos partidos que desean bajarle la perspectiva de triunfo del Partido Republicano [derecha conservadora] y, particularmente, [su líder] José Antonio Kast, van a estar muy marcadas en el plebiscito", agregó Holzmann.Para Camilo Godoy, de rechazarse este segundo intento por cambiar la Constitución, sería el sistema político el que "quedaría menos legitimado".Holzmman destacó que será la ciudadanía la que defina si acepta o no la propuesta y hacia "dónde se va a mover la aguja o si acaso efectivamente esta constitución responde en cierta manera a las expectativas y a la idea de que Chile tenga una constitución del siglo 21".El próximo 7 de noviembre la propuesta de nueva carta magna será entregada al presidente Gabriel Boric, quien debe convocar al plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

