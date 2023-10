https://sputniknews.lat/20231020/chile-que-pasara-si-fracasa-el-proceso-constituyente-1144985698.html

Chile: ¿Qué pasará si fracasa el proceso constituyente?

Chile: ¿Qué pasará si fracasa el proceso constituyente?

A cuatro años del estallido social en el país andino, las demandas sociales siguen en espera, mientras se intenta aprobar una Constitución.

2023-10-20T22:05+0000

telescopio

chile

📰 estallido social en chile

josé antonio kast

constitución de chile

proceso constituyente

El próximo 17 de diciembre se realizará en Chile el plebiscito nacional para decir si se acepta o rechaza la propuesta de una nueva Carta Magna emanada por el Consejo Constitucional.La iniciativa sufrió un primer traspié el 4 de septiembre de 2022, cuando no se aprobó en plebiscito el nuevo texto que buscaba modificar la actual Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)."Lograr una nueva Constitución es muy importante para poder superar la actual redactada, sin ningún estándar democrático por la dictadura de Pinochet", dijo a Telescopio el doctor y analista político chileno Mladen Yopo Herrera, profesor e investigador del Programa Política Global de la Universidad SEK-Chile, miembro del Grupo de Análisis de Defensa y FFAA (GADFA).El 7 de mayo se eligieron los 50 miembros del Consejo encargado de redactar el nuevo texto. El conservador Partido Republicano, liderado por el expresidenciable José Antonio Kast, se impuso con el 35% de los votos.De esta manera, quienes rechazaban el cambio y reivindicaban la Constitución de Pinochet, aportaron 23 consejeros en 51, de un total de 50 representantes de los partidos políticos y uno de los pueblos indígenas."La gente hoy rechaza las alternativas presentadas por los sectores más politizados de la sociedad y de los partidos políticos o dirigentes gremiales con presencia hegemónica en el quehacer político", dijo el entrevistado.La necesidad de tener una nueva Constitución tomó fuerza durante el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dio paso al proceso constituyente.Las protestas comenzaron contra el alza en el precio del boleto del metro y derivaron en una fuerte movilización contra el modelo económico del entonces presidente Sebastián Piñera."El estallido no es un tema superado. La violencia es rechazada por todos los sectores del país. Sin embargo, el hecho de salir a las calles y brindar otras propuestas sigue ahí", apuntó el experto.Consultado sobre ¿qué pasará si fracasa el proceso constituyente?, Mladen Yopo Herrera sostuvo que puede darse un tercer proceso."Quizá no inmediatamente, o lograr ciertos consensos que se generen en el Parlamento, con reestructuras de algunas leyes y democratizar la Constitución actual sacando el concepto de Estado subsidiario por ejemplo", indicó el experto.La represalia estatal al estallido social del 18 de octubre de 2019 dejó 32 personas fallecidas, 3.400 hospitalizaciones, 347 heridos con daños oculares y denuncias de violaciones y torturas.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

